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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتوقيت الصيفي.. انطلاق امتحانات التيرم الثانى للمواد غير المضافة للمجموع بالمدارس غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق غدا السبت  29 ابريل 2023 ، امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مدارس محافظة القاهرة .

وشددت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، على أن امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية يتم عقدها بـ التوقيت الصيفي 

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه قد تم تطبيق التوقيت الصيفى اعتباراً من منتصف ليل الخميس الموافق 27 ابريل 2023 ، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة ، لتصبح الساعة الواحدة بدلاً من الثانية عشر ، وبناءا عليه سيتم التعامل بهذا التوقيت في امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات التيرم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المواد الأساسية من يوم السبت  6 مايو 2023 وفقا للجداول المعلنة 


وتنطلق غدا السبت ايضا امتحانات التيرم الثانى 2023 في المواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في مدارس محافظة الجيزة

ونبه أشرف سلومة  مدير مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، في بيان رسمي له على جميع طلاب المدارس مراعاة بدء امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة بـ التوقيت الصيفي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أن مواعيد  امتحانات الترم الثانى 2023 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المواد الاساسية كالتالي :

  • سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 6 حتى 25 مايو 2023
  • الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 20 حتى 25 مايو 2023.
  • مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 30 أبريل وحتى 17 مايو 2023.
  • الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال الفترة من 6حتي 21 مايو 2023.
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