عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية السعودية: إجلاء 2796 شخصا من السودان

صدى البلد

تواصل السعودية عملياتها الإنسانية لإجلاء رعاياها ومواطني كثير من دول العالم من السودان، بعد اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية، ومقتل وإصابة مئات حتى الآن.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء 2796 شخصاً منهم 119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية، منذ بدء عمليات الإجلاء.

وأشارت بحسب وسائل إعلام سعودية إلى وصول 52 شخصاً من رعايا الدول إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة.

وأضافت في بيان أن الرعايا من المملكة المتحدة، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة والنيجر، وبنغلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الجبيل".

ودفع الصراع في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع الدول إلى المسارعة بإجلاء دبلوماسييها ورعاياها.

وأجلت عدة دول رعاياها جوا بينما توجه آخرون إلى بورتسودان على البحر الأحمر على بعد 800 كيلومتر تقريبا من الخرطوم برا.

السفير السعودي بالقاهرة: المملكة تواصل مساعيها لوقف القتال والعودة للمسار السياسي في السودان

صحف السعودية| أمطار متوسطة إلى غزيرة على المملكة.. وصول سفينة الإجلاء الثامنة.. وزلزال جديد يضرب هذه المنطقة

السعودية السودان الجيش السوداني قوات الدعم السريع وزارة الخارجية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

11 درجة مرة واحدة وأمطار|موجة شتوية تضرب البلاد والأرصاد تفجر مفاجأة

الزمالك أخطأ.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة بشأن عقوبة مرتضى منصور

بعد استقراره 49 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

محاولات لمنع بيعه بالأسواق.. علامة بالبطيخ تكشف حقنها بمادة التينيك

سبب صادم بشأن استبعاد إمام عاشور من المشاركة مع ميتدلاند.. شوبير يكشف

الإثنين.. موعد صرف معاشات شهر مايو وهذه الفئات محرومة من الزيادة

قفزات تاريخية.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

معنى التشريك في النية بالتفصيل.. حكمه عند الصلاة والصيام

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات للفلسطينيين بـ جنين ورام الله

لأصحاب المليون.. عائد أعلى 3 شهادات بالبنوك لتحقيق أرباح كبيرة| فرصة ذهبية

غدًا.. رئيس وزراء اليابان يزور مصر

فاق التوقعات.. تحرك جديد فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

المدارس الثانوية للطلاب: اضبطوا ساعة التابلت على التوقيت الصيفي بهذه الخطوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تطبيق التوقيت الصيفي| الموعد النهائي لمباراة الأهلي والرجاء

سعر حقيبة زوجة محمد رمضان يثير ضجة| رقم صادم

بعد فترة الأعياد والإجازات| جمال شعبان يكشف عن معدلات الجسم الصحي.. مفاجأة

تحذير عاجل من سبائك الذهب| غير مطابقة للمواصفات وممنوع بيعها | تفاصيل

فيديو

صفقة تبادلية.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع دبابة أفريقية مقابل ديانج| فيديو جراف

عمره 89.. مسن يتمتع بلياقة غير متوقعة.. شاهد

وفاة الشيخ عبد الله كامل .. ختم القرآن 24 مرة في رمضان ومات بعد الصلاة بأمريكا «فيديوجراف»

يشبه السلحفاه.. طفل النينجا مولود بحالة جلدية نادرة| ما القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ