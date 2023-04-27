صحف السعودية| أمطار متوسطة إلى غزيرة على المملكة.. وصول سفينة الإجلاء الثامنة.. وزلزال جديد يضرب هذه المنطقة

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

بدء تداول أسهم السعودية للصناعات الجيرية في نمو .. اليوم

ارتفاع مؤشر التضخم في استراليا

أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من جنوب المملكة

وصول سفينة الإجلاء السعودية الثامنة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة

كينيا: وفيات "مذبحة غابة شاكاهولا" تقترب من المائة

الناخبون الأتراك في ألمانيا يدلون بأصواتهم في الانتخابات



نشرت الصحف السعودية اليوم الخميس، عدة موضوعات المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة "المدينة" السعودية أنباء عن ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية الواقعة جنوب المحيط الأطلسي.

وأفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.



كما نشرت صحيفة "المدينة" عن إدراج وبدء تداول أسهم الشركة السعودية للصناعات الجيرية ،اليوم الخميس، في نمو السوق الموازية برمز تداول 9566 وبالرمز الدولي SA15Q08KLF13، بسعر 17 ريالا.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

صحيفة الرياض

ونشرت صحيفة "الرياض" السعودية عن إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض الوفيات جراء فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) بنسبة 95 % منذ بداية العام، لكنها حذرت من أن الفيروس ما يزال موجودا.

وقال رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "إنه لأمر مشجع هذا الانخفاض المستمر في الوفيات المبلغ عنها جراء كوفيد-19، بالرغم من أن بعض الدول تشهد زيادات في نسب الوفيات، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية فقد 14 ألف شخص حياتهم بسبب هذا المرض".

وحذر من أن ظهور متحور XBB.1.16 الجديد يُظهر أن الفيروس ما يزال يتحور، وما يزال قادرا على التسبب في موجات جديدة.

وأعاد تيدروس التأكيد على أن منظمة الصحة العالمية تأمل في إعلان نهاية لكوفيد -19 كحالة طوارئ صحية في العالم، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة التي تقدم التقارير له بشأن وضع الفيروس الشهر المقبل.

ونشرت أيضاً "الرياض" عن إعلان مكتب الإحصاءات الأسترالي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في أستراليا بنسبة 1.4% في ربع مارس 2023م وبنسبة 7% سنوياً.

وقالت رئيسة إحصاءات الأسعار في مكتب الإحصاءات ميشيل ماركوارت "تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في ربع مارس.. و يعد الارتفاع الفصلي الأدنى منذ ديسمبر 2021م.. في حين استمرت الأسعار في الارتفاع لمعظم السلع والخدمات، فإن العديد من هذه الزيادات كانت أقل مما كانت عليه في الأرباع الأخيرة".

ونشرت صحيفة "الرياض" توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبية مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

صحيفة سبق



نشرت صحيفة "سبق" عن وصول قبل قليل سفينة الإجلاء السعودية الثامنة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة.

وتحمل السفينة على متنها 187 شخصًا من جنسيات متعددة، بعد إجلائهم من السودان.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في وقت سابق، أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان؛ تُواصل وزارة الداخلية -ممثلة في المديرية العامة للجوازات والمديرية العامة لحرس الحدود والأمن العام- إنهاء إجراءات المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان، وتسهيل انتقالهم لأماكن إقامتهم قبل المغادرة إلى بلدانهم عبر منافذ المملكة.

صحيفة الشرق الأوسط

كما نشرت صحيفة الشرق الاوسط عن انتشلت ثماني جثث جديدة أمس (الأربعاء)، في غابة شاكاهولا بشرق كينيا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 98 شخصاً، كما ذكر مصدر في الشرطة الكينية.

وكانت السلطات أعلنت مساء أول أمس الثلاثاء توقف البحث عن مقابر جماعية بهدف تشريح الجثث وفتح مشرحة مخصصة لذلك، لكنها استأنفت عمليات البحث الأربعاء.

وأشار مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أنه "واجهتنا صعوبة كبيرة اليوم أمس الأربعاء، بسبب المطر لكن في نهاية المطاف انتشلنا ثماني جثث"، مؤكداً أن العمليات ستتواصل الخميس.

وكان محافظ المنطقة رودا أونيانشا قد صرح أن عمليات البحث سمحت بالعثور على 39 شخصاً على قيد الحياة في منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 325 هكتاراً شملها المسح من قبل المحققين، ولفت إلى أن 22 شخصاً اعتقلوا.

وبدأ تحقيق شامل بشأن مجموعة "جود نيوز إنترناشيونال تشرتش" برئاسة بول ماكينزي نثينغي.



وقد أوقف بعدما سلم نفسه للسلطات في 14 أبريل خلال العمليات الأولى للشرطة في الغابة. ويفترض أن يمثل أمام القضاء في الثاني من مايو المقبل.

وسبب الكشف عما يسمى الآن "مذبحة غابة شاكاهولا" صدمة في كينيا وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية.

وقال حسن موسى المسؤول في الصليب الأحمر الكيني لوكالة الصحافة الفرنسية أنه تم الإبلاغ عن اختفاء 311 شخصاً بينهم 150 قاصراً في ماليندي.

وأوضح أن "هؤلاء هم أشخاص معظمهم من كينيا لكن بينهم مواطنون من تنزانيا ونيجيريا"، مشيراً إلى أن "بعضهم فقدوا منذ سنوات".

كما نشرت "الشرق الأوسط" عن بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 14 مايو ، اليوم الخميس، للأتراك الذين يعيشون في الخارج، مع أكبر تجمع يبلغ 1.5 مليون شخص يدلون بأصواتهم في ألمانيا. وسيكون التصويت في الخارج ممكناً حتى 9 مايو، مع فتح ما مجموعه 26 مركز اقتراع في ألمانيا وحدها.

وفي الانتخابات الرئاسية التركية لعام 2018، كانت ألمانيا في قلب نقاش ساخن؛ حيث ألقى الرئيس رجب طيب إردوغان باللوم على السلطات الألمانية لعرقلة جهود حملته في البلاد. لكن مثل هذا التوتر غير متوقع هذه المرة.

وبعد 20 عاماً له في السلطة، يواجه إردوغان أصعب اختبار انتخابي له حتى الآن. وتتنبأ استطلاعات الرأي الأخيرة بسباق متقارب بين الرئيس الحالي وكمال كليتشدار أوغلو، زعيم معسكر معارض نادر من الفصائل العلمانية والمحافظة والقومية.

وستُجرى جولة ثانية بين المتنافسين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على الرئاسة في 28 مايو ما لم تسفر انتخابات 14 مايو عن فائز واضح بأكثر من 50 في المائة من الأصوات.