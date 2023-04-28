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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: تجديد ندب عادل عبدالغفار مُتحدثًا رسميًا للوزارة

الدكتور عادل عبدالغفار
الدكتور عادل عبدالغفار

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا وزاريًا بتجديد ندب الدكتور عادل عبدالغفار أستاذ الإعلام والرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، مستشارًا إعلاميًا ومُتحدثًا رسميًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

شغل عادل عبدالغفار منصب المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي الأسبق لوزارات التربية والتعليم والبيئة والتموين والتجارة الداخلية وجامعة القاهرة.

وشغل عبدالغفار عدة مناصب أكاديمية منها: رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، عميد كلية الإعلام بجامعة النهضة، والرئيس السابق للجنة قطاع الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

وأثرى عبدالغفار المكتبة العلمية العربية بمؤلفات وبحوث عديدة حول الإعلام وقضايا التنمية، كما شارك في عشرات المؤتمرات العلمية، وصُنفت بحوثه العلمية ضمن الـ5% الأكثر تأثيرًا على المستوى العربي في مجال الإعلام، بالإضافة إلى إشرافه ومناقشته العديد من الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.

وأسهم عبدالغفار في تدريب مئات الإعلاميين العرب والأفارقة، وقدم عشرات البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بمؤسسات الدولة، وأشرف على إعداد الكثير من استراتيجيات الإعلام التنموي بعدد من الدول العربية، وحظى بتكريم العديد من المؤسسات المصرية والعربية

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