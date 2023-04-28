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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يكشف حقيقة استعداد روسيا لإجراء تجارب الأسلحة النووية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين

نفى الكرملين، اليوم الجمعة، أن روسيا تستعد لإجراء اختبار للأسلحة النووية.

 

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن جميع الأطراف مستمرة في الالتزام بوقف تجارب الأسلحة النووية.

 

وازدادت التوترات النووية بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الصراع مع أوكرانيا.

 

وحذر الرئيس فلاديمير بوتين مرارا وتكرارا من أن روسيا مستعدة لاستخدام ترسانتها النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن "سلامتها الإقليمية".

 

وفي فبراير، أعلن بوتين أن روسيا كانت تعلق مشاركتها في معاهدة ستارت الجديدة، وهو آخر اتفاق الأسلحة النووية المتبقية مع الولايات المتحدة، مما يحد من عدد الرؤوس الحربية الإستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

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