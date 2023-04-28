حلم الشيخ محمد بن راشد يتحقق.. النيادي أول عربي يمشي في الفضاء

رسم الحلم على الأرض فصعد بهم إلى السماء.. إنجازات يسجلها تاريخ الإنسانية بأحرف من نور لمساهمتها في مسيرة التقدم العلمي للإنسانية، والإسهام في بناء مستقبل أفضل للعرب والبشرية جمعاء، لم تكن وليد صدفة وإنما كانت نتيجة عمل دؤوب وخطط طموحة وقيادة داعمة لها بداية من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووصولا للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي أعرب عن ثقته بقدرة شباب الوطن للوصول لآفاق علمية جديدة تعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الفضاء، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أكد أن "المراحل المقبلة في قطاع الفضاء الإماراتي ستكون عالمية واعدة".

فقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، اهتماما كبيرا بقطاع الفضاء سعياً منها إلى استكشاف ما يخبّئه من أسرارٍ عظيمة، وهو ما تجسّده الجهود الجبّارة التي تبذلها وكالة الإمارات للفضاء والمراكز الأخرى المختصة، التي حققت إنجازات رائعة تُعدّ فخراً للعالم أجمع، من بينها «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، والأقمار الصناعية «دبي سات 1» و«دبي سات 2» و«خليفة سات» الذي جرى تصميمه بأيدي مهندسين إماراتيين بنسبة 100 في المئة.

وفي خضمّ اهتمام الدولة بقطاع الفضاء كان تركيزها على العنصر البشري باعتباره حجر الأساس، فأطلقت البرنامج الوطني للفضاء، الذي يشمل برنامج «رواد فضاء الإمارات» المتضمن إعداد رواد فضاء إماراتيين، وبناء أرضية صلبة لكوادر إماراتية تخصصية في علوم الفضاء، وهو ما أثمر إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية.

وأطل في وقت سابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ببشارة جديدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» قائلاً: «من بين مجموعة من رواد الفضاء الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، تم اختيار سلطان النيادي ليكون أوّل رائد فضاء عربي سيقضي مهمة طويلة تستغرق ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية العام المقبل بإذن الله.. شبابنا رفعوا رؤوسنا للسماء.. حيث مكان ومكانة دولة الإمارات المستحقة».

النيادي يحقق حلم بن راشد

قال رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، إنه سيخرج من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع "تويتر": "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة".

وأضاف: "ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة"

وتابع: "ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء"

ويوم الخميس، كان النيادي قد كتب "غدًا نخرج من محطة الفضاء الدولية أنا وزميلي ستيفن بوين في مهمة جديدة تضمن استدامة المحطة لتغيير وحدة RFG الخاصة بترددات الراديو والتحضير لتركيب الألواح الشمسية".

وأردف قائلا: "بعد التدريبات الطويلة والصعبة نحن مستعدون ومعنوياتنا عالية لنخوض التحدي في هذه المهمة. غدًا لنا موعد جديد مع طموح زايد".