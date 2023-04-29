إنتل تعاني في 2023 من أسوأ خسائر مالية لها طوال تاريخها

كشفت شركة إنتل Intel عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023 والتي أظهرت انخفاضًا مذهلاً في ربحية السهم، بنسبة 133 ٪ على أساس سنوي، مع خسارة 4 سنتات في السهم، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 36٪ تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 11.7 مليار دولار، ومع ذلك ، كانت خسارة قيمة السهم والإيرادات أفضل قليلاً من توقعات محللي بورصة وول ستريت من شركة رفينيتيف Refinitiv الذين توقعوا خسارة 15 سنت في السهم الواحد.

Intel

وفقا لتقرير موقع Cnbc الإخباري، تتوقع إنتل أن تخسر 4 سنتات للسهم الواحد على عائدات تبلغ 12 مليار دولار في الربع الثاني من 2023. كما أعلنت إنتل أن مساعيها الأخيرة لخفض التكاليف ، والتي شملت التخلي عن عدد كبير من الوظائف والقوى العاملة، كانت ناجحة ، وأنها تتوقع توفير حوالي 3 مليارات دولار في عام 2023 وما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025.

وانخفضت الإيرادات إلى 11.7 مليار دولار من 18.4 مليار دولار لعام 2022، وهو الربع الخامس على التوالي من انخفاض المبيعات لعملاق صناعة أشباه الموصلات والربع الثاني على التوالي من الخسائر، وتأتي نتائج الربع الأول من 2023 لتكون أكبر خسارة ربع سنوية لشركة إنتل على الإطلاق ، متجاوزة الربع الرابع من عام 2017 ، عندما خسرت 687 مليون دولار.

لاحظ المستثمرون أيضًا زيادة كبيرة في توسع هوامش الربح الإجمالية لشركة إنتل ، والتي قالت الشركة إنها ستكون حوالي 37.5٪ وهو ما يفوق تقديرات FactSet. وهو ما أشارت إنتل إليه بأنه يؤكد قدرة الشركة على التحكم في التكاليف والعمل بكفاءة.

مع دخول الرئيس التنفيذي باتريك جيلسنجر عامه الثالث على تراس منصبه في الشركة التي ، يتساءل المستثمرون عن موقف شركة إنتل الحرج. ارتفع السهم بأكثر من 9٪ في عام 2023 ، لكنه انخفض بنسبة تزيد عن 35٪ بالمقارنة مع العام السابق عليه في نفس التوقيت.

Intel

كانت خطة Gelsinger في أن يحول مصانع Intel لمسابك تصنيع أشباه الموصلات، يمكنها تصنيع الرقائق لشركات أخرى. وتخطط Intel أن تتمكن بحلول عام 2026 من تصنيع شرائح متطورة مثل تلك التي تصنعها شركة TSMC في تايوان ، ويمكنها التنافس على الأعمال المخصصة مثل شرائح Apple من السلسلة A في أجهزة iPhone ولكن النتائج المالية المخيبة للآمال قد تدفع باتجاه آخر للشركة.

قال Gelsinger في مكالمة أرباح: "لا يزال لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به بينما نعيد هيكلة عملياتنا ، والمنتج ، وقيادة التكلفة ، لكننا نواصل تقديم نقاط نتطور فيها لنثبت تنفيذ خطتنا في كل ربع من العام".

تكافح الشركة خاصة في مجال تصنيع رقائق الكمبيوتر الشخصي، والتي كانت في وقت سابق أقوى خط إنتاج للشركة. انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 30٪ تقريبًا في الربع الأول من 2023 ، وفقًا لتقدير من شركة IDC لتحليل ورصد السوق ، حيث أصبحت الصناعة بأكملها تغرق في بحر من الركود.

سجلت مجموعة حوسبة العميل التابعة لشركة Intel ، والتي تضم أشباه الموصلات التي تغذي غالبية أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة العاملة بنظام Windows ، إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار ، بانخفاض 38٪ على أساس سنوي.