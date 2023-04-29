عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إنتل تعاني في 2023 من أسوأ خسائر مالية لها طوال تاريخها

Intel
Intel

 

كشفت شركة إنتل Intel عن نتائجها المالية للربع الأول من 2023 والتي أظهرت انخفاضًا مذهلاً في ربحية السهم، بنسبة 133 ٪ على أساس سنوي، مع خسارة 4 سنتات في السهم، كما انخفضت الإيرادات بنسبة 36٪ تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 11.7 مليار دولار، ومع ذلك ، كانت خسارة قيمة السهم والإيرادات أفضل قليلاً من توقعات محللي بورصة وول ستريت من شركة رفينيتيف Refinitiv الذين توقعوا خسارة 15 سنت في السهم الواحد.

Intel 

وفقا لتقرير موقع Cnbc الإخباري،  تتوقع إنتل أن تخسر 4 سنتات للسهم الواحد على عائدات تبلغ 12 مليار دولار في الربع الثاني من 2023. كما أعلنت إنتل أن مساعيها الأخيرة لخفض التكاليف ، والتي شملت التخلي عن عدد كبير من الوظائف والقوى العاملة، كانت ناجحة ، وأنها تتوقع توفير حوالي 3 مليارات دولار في عام 2023 وما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025.

وانخفضت الإيرادات إلى 11.7 مليار دولار من 18.4 مليار دولار لعام 2022، وهو الربع الخامس على التوالي من انخفاض المبيعات لعملاق صناعة أشباه الموصلات والربع الثاني على التوالي من الخسائر، وتأتي نتائج الربع الأول من 2023 لتكون  أكبر خسارة ربع سنوية لشركة إنتل على الإطلاق ، متجاوزة الربع الرابع من عام 2017 ، عندما خسرت 687 مليون دولار.

لاحظ المستثمرون أيضًا زيادة كبيرة في توسع هوامش الربح الإجمالية لشركة إنتل ، والتي قالت الشركة إنها ستكون حوالي 37.5٪ وهو ما يفوق تقديرات FactSet. وهو ما أشارت إنتل إليه بأنه يؤكد قدرة الشركة على التحكم في التكاليف والعمل بكفاءة.

مع دخول الرئيس التنفيذي باتريك جيلسنجر عامه الثالث على تراس منصبه في الشركة التي ، يتساءل المستثمرون عن موقف شركة إنتل الحرج. ارتفع السهم بأكثر من 9٪ في عام 2023 ، لكنه انخفض بنسبة تزيد عن 35٪ بالمقارنة مع العام السابق عليه في نفس التوقيت.

Intel 

كانت خطة Gelsinger في أن يحول مصانع Intel لمسابك تصنيع  أشباه الموصلات، يمكنها تصنيع الرقائق  لشركات أخرى. وتخطط Intel أن تتمكن بحلول عام 2026 من تصنيع شرائح متطورة مثل تلك التي تصنعها شركة TSMC في تايوان ، ويمكنها التنافس على الأعمال المخصصة مثل شرائح Apple  من السلسلة A في أجهزة iPhone ولكن النتائج المالية المخيبة للآمال قد تدفع باتجاه آخر للشركة.

قال Gelsinger في مكالمة أرباح: "لا يزال لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به بينما نعيد هيكلة عملياتنا ، والمنتج ، وقيادة التكلفة ، لكننا نواصل تقديم نقاط نتطور فيها لنثبت تنفيذ خطتنا في كل ربع من العام".

قانون علمي باسمه.. من هو جوردون مور مؤسس شركة إنتل العالمية؟

آبل تستعد لإطلاق نظارة الواقع المختلط AR / VR بـ 100 ألف جنيه

تكافح الشركة خاصة في مجال تصنيع رقائق الكمبيوتر الشخصي، والتي كانت في وقت سابق أقوى خط إنتاج للشركة. انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 30٪ تقريبًا في الربع الأول من 2023 ، وفقًا لتقدير من شركة IDC لتحليل ورصد السوق ، حيث أصبحت الصناعة بأكملها تغرق في بحر من الركود.

سجلت مجموعة حوسبة العميل التابعة لشركة Intel ، والتي تضم أشباه الموصلات التي تغذي غالبية أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة العاملة بنظام Windows ، إيرادات بلغت 5.8 مليار دولار ، بانخفاض 38٪ على أساس سنوي.

Intel إنتل دولار رفينيتيف Refinitiv FactSet باتريك جيلسنجر iPhone TSMC تايوان Windows اشباه الموصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

المباراة تنتهي | اتصال مهم من رئيس الرجاء لـ الخطيب قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات جوال Vivo Y55 5G في السعودية

معالج Dimensity 9200 Plus.. تسريب مواصفات هاتف iQOO Neo 8

بطارية 5000 مللي أمبير.. تكنو تكشف رسميا عن هاتف Spark 10 4G

بعد تأكيد موعد إطلاقه رسميا.. اعرف مواصفات سلسلة هواتف ريلمي 11

يشبه طراز P40 Pro.. هواوي تعمل على تطوير موبايل جديد متوسط المدى

تحكم في درجة السطوع وخلفيات Emoji.. اعرف مميزات iOS 17

مشاركة حالتك تلقائيًا على فيسبوك.. تحديث ثوري لـ WhatsApp

لو جالك بريد إلكتروني من YouTube متفتحهوش.. جوجل تحذر مستخدميها

ترشيحاتنا

مفسدات صيام الست من شوال.. احذر 7 أمور تحرمك الثواب

حكم صلاة الجنازة والإمام على جنابة.. آراء الفقهاء في المسألة

أحدث أسعار سكودا كودياك موديل 2023 .. صور

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

إعلامي يفتح النار على سمية الخشاب: كفاية تخريب في عقول البنات

تفاصيل اجتماع المحامين مع مجالس النقابات الفرعية بشأن الفاتورة الإلكترونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 نصائح تزيل دهون البطن بسرعة.. نظام غذائي بسيط ومتاح للتخسيس

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ