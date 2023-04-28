مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن حادث تشويه ملكة جمال الوراق، حيث حكمت محكمة جنح الوراق على المتهم بالحبس لمدة سنة والحكم أيضاً ببراءته في تهمة البلطجة.

وترجع القصة لقيام شاب بتشويه وجه طالبة جامعية قالت إنها تحمل لقب ملكة جمال النيل بمنطقة الوراق، وقام الشاب باستخدام آلة حادة "كتر" بإصابتها بجروح قطعية متفرقة تسببت في 25 غرزة.

وتدعى المجني عليها مروة العشيري تبلغ من العمر 20 عاما طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب، أما المتهم فهو جارها في العقار ولا يوجد علاقة مسبقة بينهما.

https://www.youtube.com/watch?v=EcUqzgr14u4

قام المتهم بتتبع مروة اثناء نزولها من شقتها في الطابق الرابع وفاجأها من خلفها على سلم العقار وانهال عليها بالضرب في وجهها وذراعيها ورأسها.