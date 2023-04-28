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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كفاية قلة أدب واقروا لسيدنا النبي .. رسالة مثيرة من حلا شيحة

حلا شيحة
حلا شيحة

كتبت الفنانة حلا شيحة تعليقا مثيرا عبر حسابها بتطبيق إنستجرام قائلة :"الحمد لله جمهورى اللي بيحبني وحب الناس نعمة الأيام دي بقي فيه ناس على السوشيال ميديا وهما قليلين ببحبوا ينشروا
طاقتهم السلبية ومنتشرين على مواقع التواصل بكلام ملوش أي أساس ونازلين أحكام وتكهنات وقلة أدب.

وأضافت :"اقروا سيدنا النبي قال ايه عن الغيبة والنميمة وكفاية اللي مش حابب يبقى على صفحتي يطلع منها ويسكت ويخليه في حاله وخلوا ظنونكم دي لنفسكوا".

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فاجأت  الفنانة حلا شيحة متابعيها بنشر  صور جديدة لها من الحساب الخاص بها عبر Instagram بدون  بالحجاب مجددا.

وظهرت حلا شيحة، باطلالة جديدة وأثارت الجدل  بعدم ارتدائها الحجاب وهو ما دفع الجمهور يعلق:" مش هتتحجبى تانى ولا ايه".
 

وعبر خاصية الستورى Instagram، نشرت حلا  من قبل صورتها دون حجاب وكتبت "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه اللحظةولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركهاهي نفسها".
 أحدث أعمال النجمة حلا شيحة

الفنانة حلا شيحة شاركت خلال الأعوام الماضية بعد 13 عاما من اعتزالها، في مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل «خيانة عهد» مع الفنانة يسرا عام 2020، وكان آخر أعمالها هو فيلم «مش أنا»، بطولة النجم تامر حسني بالإضافة إلى ماجد الكدواني، سوسن بدر، وفايز المالكي، وعدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والعمل قصة وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 
فيلم "مش أنا"

كما جاءت قصة فيلم "مش أنا" تدور حول الشاب حسن الذي يجسده الفنان تامر حسني، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني من مرضٍ نفسي، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخص آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له، تتوالي الأحداث.

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