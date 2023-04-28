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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل حفلها الليلة.. شيرين عبد الوهاب بظهور جرئ من دبي| صور

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

انتهت المطربة شيرين عبد الوهاب من الاستعدادات النهائية لحفلها المنتظر الليلة في دبي بالإمارات العربية المتحدة بعمل بروفات مع فرقتها الموسيقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جديدة لشيرين عبد الوهاب من استعدادها للحفل المقرر إقامته مساء اليوم.

وظهرت شيرين عبد الوهاب بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم مكشوف الصدر واعتمدت فى إطلالتها على الشعر المنسدل. 

وعلم صدى البلد أن بنات شيرين عبد الوهاب وأفراد من عائلتها سوف يظهرون معها مساء اليوم في حفل يشهد حضور جماهيري كبير برعاية مونتس.

كما تقدم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل عددا من الأغنيات التى لم تطرح حتى الآن وقررت الإفراج عنها لأول مرة من دبي.

ونشر موقع et بالعربي لقاء حصري مع الفنانة شيرين عبد الوهاب أعلنت من خلاله تحمسها لتقديم هذا الحفل، مؤكدة على تقديمها الكثير من المفاجآت خلال الحفل.

وأضافت شيرين عبد الوهاب خلال حلولها ضيفة على موقع et بالعربي: أخيرا عدت للحياة.. السمكة رجعت البحر واستنى الجديد.

شيرين عبدالوهاب: «أنا ملك جمهوري وتحت أمره.. همّ اللي عملوني»
 

فيما أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أنها تحب جمهورها وتحب شعور أنها ملك لجمهورها الذي صنع شيرين عبد الوهاب ويشتاق لها؛ مضيفة أن زملائها النجوم يحبون تواجدها على الساحة الفنية ويقلقون عليها من الاختفاء والأزمات مثلهم مثل الجمهور. 
 

وأوضحت شيرين عبد الوهاب، أنه عندما يوجد اسمها في دعاية لحفلات غنائية في أي دولة عربية لابد انها ستشارك ولن تترك الشائعات إلا وتواجهها بحوار او لقاء صحفي حتى تطمئن جمهورها عليها.

وتابعت شيرين عبد الوهاب ، أن حفلها في دبي متعدد الأغراض، وأنها ستقوم برحلات سياحية وشوبنج بعد انتهائه؛ مشيرة إلى أن دبي وش الخير عليها؛ لأن أولى حفلاتها خارج جمهورية مصر العربية، كانت في دبي.

شيرين تتحدث عن أزمتها مع «روتانا»
 

وكشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، مصير الأغاني الجديدة التي قامت بتسجيلها قبل أزمتها مع شركة روتانا، لافتة إلى أنها سوف تغنيها خلال الحفل المقبل بمدينة دبي 28 إبريل الجاري، وذلك سواء طرحت الشركة المنتجة الأغاني أم لا.

ونوهت شيرين بأن هناك بعض التفاصيل والمشكلات مع شركة روتانا وبعد توفيق الأوضاع ستطرح اغاني حديثه لها؛ مشيره إلى انها تنتظر جمهورها كما ينتظرها الجمهور يوم 28 إبريل في حفلها بدبي.

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