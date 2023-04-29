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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات بجامعة حلوان عن تدريب المدربين TOTوإدارة الموارد البشرية HRM

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية في التنمية البشرية تحت عنوان: “تدريب المدربين TOT.. إدارة الموارد البشرية HRM”.

 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية،  هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية،  ياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “تدريب المدربين TOT مناقشة مجموعة من المحاور حول مفهوم ومميزات العملية التدريبية، فلسفة التدريب، والفرق بين التدريب والتعليم، ومهارات الاتصال الفعال، وتصميم وإعداد الحقيبة التدريبية، وكيفية إعداد المادة العلمية، أساليب التدريب، مهارات الألعاب التدريبية، فنون العرض واللقاء، وإدارة الجلسات التدريبية، وأساليب التدريب، وانماط الشخصيات، وعلاج الخوف والقلق وعلاج الأفكار الهدامة، والتفكير الإبداعي وتصميم البرامج التدريبية.

رابط التسجيل بالدورات التدريبية في مركز اللغات جامعة حلوان

كما تتضمن الدورة التدريبية التي تعقد بعنوان “إدارة الموارد البشرية” تعريف إدارة الموارد البشرية ومفهومها والاتجاهات الحديثة في الإدارة، واستقطاب الكفاءات والتدريب الفعال للموظفين وتحديد الاحتياجات التدريبية ومجالات إدارة التنمية البشرية، وعمليات اختبار الموظفين ومقابلات التعيين الاحترافية، وصفات مدير الموارد البشرية والقيادة الفعالة لإدارة الموارد البشرية، وأساليب التواصل الوظيفي، والتخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد البشرية والوصف الوظيفي، وأساليب التواصل الوظيفي، ومعايير قياس أداء الموظفين ودور تقييم الأداء في تطوير الموارد البشرية إدارة و الموارد البشرية فى ظل التحول الرقمي.

جامعة حلوان وحدة برامج التنمية البشرية الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان إدارة الموارد البشرية HRM رئيس جامعة حلوان تدريب المدربين TOT

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