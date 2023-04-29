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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم|أول خسوف للقمر في 2023 يحدث بعد أيام.. مصير الطلاب العائدين من السودان.. وتعليمات هامة من إعلام القاهرة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

لا تضيعوا الفرصة.. تعرف على مميزات عضوية نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة
أعلن نادي ريادة الأعمال بجامعة القاهرة عن فتح باب التقديم على عضوية النادي، وطلب استخراج كارنيه العضوية، لطلاب جامعة القاهرة المقيدين بأي فرقة من الفرق المختلفة حاليا من كافة كليات الجامعة ومنتسبيها بداية من الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس.

عميد هندسة حلوان: انطلاق امتحانات نهاية العام 27 مايو
كشف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2022 - 2023، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

أول خسوف للقمر في 2023 يحدث بعد أيام.. هل سنشاهده بمصر
أول خسوف للقمر لعام 2023، أيام تفصلنا عنه حيث يستعد العالم لاستقبال أكثر الظواهر الفلكية تأثيرا والتي يحرص على متابعتها عدد كبير من الناس سواء كانوا من محبي الظواهر الفلكية أو ومن غير محبيه، وسوف يحدث هذا الخسوف مع أولي أيام شهر مايو وبالتحديد بعد 7 أيام من الآن.

إعلام القاهرة تعلن تعليمات هامة لطلاب الفرقة الرابعة .. تفاصيل
أعلنت الدكتورة حنان جنيد  كلية الاعلام جامعة القاهرة ، إعلان هام لطلاب الفرقة الرابعة قبل امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة يعلن عن تفاصيل المعسكر الصيفي لعام 2023
أعلن  معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن فتح باب التسجيل للمعسكر الصيفي لعام ٢٠٢٣ في جامعة بكين بالعاصمة الصينية .

مصير الطلاب العائدين من السودان وتسهيلات الدراسة في مصر باجتماع الأعلى للجامعات
يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يناقش بعد الملفات الهامة والمطروحة الفترة المقبلة من بينها موقف الوزارة من تحديد مصير الطلاب المصريين العائدين من دولة السودان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات من بينها الاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات.

طفولة القاهرة : امتحانات الفصل الدراسي الثاني الأحد
أعلنت الدكتورة جيهان عزام، عميدة كلية الطفولة المبكرة جامعة القاهرة،  عن موعد الامتحانات التطبيقية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023 .

 

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