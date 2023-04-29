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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نشرة المرأة والصحة : شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد.. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز.. سر انتشار النزلة بين الأطفال .. كيف تتخلصي من أزمة الزوج الصامت

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

خرابة البيوت العمرانة .. تفاصيل خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز على إنستجرام

 

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل من الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا.

 

بعد خناقتهما .. من الأجمل ياسمين عز أم رضوى الشربيني

 

احتد الخلاف بين الإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية ياسمين عز،؛ بعدما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريحات لكل منهما، وتوقع الكثير أن تكون كل منهما تقصد الأخرى بهذه التصريحات التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا.

 

تجنبي الفتور العاطفي والانفصال.. كيف تتخلصي من أزمة الزوج الصامت؟

 

الزواج علاقة قوية قائمة على الثقة المتبادلة والحوار الدائم بين الزوجين، لكن مع ذلك، يعاني كثير من الزوجات من الصمت الدائم للأزواج وقلة الكلام داخل المنزل، ما يشعرها بالغموض الشديد وعدم رغبته في مشاركتها أي من أحداثه اليومية أو المشكلات التي قد تواجهه. 

 

10 فوائد مذهلة تجنيها من تناول الترمس .. تعرف عليها

تحضير الترمس في العيد يأتى كنوع من الطقوس التي اعتدنا عليها في الاعياد، ولكن البعض يخشى من تناول الترمس لإعتقادهم بأنه قد يتسبب في زيادة الوزن، إلا أنه إعتقاد خاطئ.

 

سر انتشار النزلة  بين الأطفال.. احذروا أعراضها

 

يتغير الطقس على مدار الساعة في اليوم الواحد، وهو ما أصابنا بالحيرة حول ارتداء الملابس، وبالأخص بين الأطفال خوفا من تعرضهم لنزلات معوية وإعياء.

 

موجودة في كل بيت.. فواكه لها مفعول السحر للتخلص من الوزن الزائد

 

الفواكه من الأطعمة الصحية لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنها تحتوي على الكثير من الألياف والماء بالإضافة إلى ذلك أن السعرات الحرارية في الفواكه غالباً ما تكون منخفضة.

 

خلي بالك من طفلك.. معلومات خطيرة عن حساسية العشب

 

أحيانا يصاب البعض بحساسية العشب، وتزداد نسبة الإصابة بها بشكل أساسى فى الربيع وأوائل الصيف، والسبب فيها حبوب اللقاح التي تشبه المسحوق الناعم.

 

تحذير من تناول مشروب شهير على معدة فارغة .. تعرف عليه

 

تعتبر القهوة من المشروبات الشعبية، واحيانا يكون المشروب الاول لدى الكثيرين، و الذى يتناوله البعض بمجرد ان يستيقظوا من النوم، دون العلم ما إن كانت هذن العادة صحية أم لا.

لسة مخستش.. شيرين تثير الجدل بحفلها الجديد

 

انتشرت صور جديد للفنانة  شيرين عبد الوهاب خلال تقديمها حفلها بدبي، وقد ظهرت بإطلالة مختلفة كشفت فيها عن زيادة الوزن التي اكتسبتها.

 

بعد هجومها على رضوى الشربيني.. 5 تصريحات وضعت ياسمين عز في مأزق

 

فتحت الإعلامية ياسمين عز النار اليوم بعبارات صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وتكهن رواد مواقع التواصل الإجتماعي بأنها تقصد في كلماتها عبر الأستوري الإعلامية رضوى الشربيني .

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