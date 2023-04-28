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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

27 طلعة جوية.. "الخارجية": نجاح إجلاء 6399 مصرياً من السودان| بيان عاجل

صدى البلد

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا اليوم الجمعة، جاء فيه: "مصر تنجح في إجلاء ٦٣٩٩ مواطناً مصرياً من السودان حتى اليوم".

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه في إطار خطة إجلاء المصريين المتواجدين في السودان، نجحت مصر اليوم في إعادة ٤٥٤ مصرياً بالسودان عبر الإجلاء البري و٦١٨ مواطناً عن طريق الإجلاء الجوي، وذلك بإجمالي ١٠٧٢ مواطناً. 

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وأوضح السفير أبو زيد، أنه بذلك يصل عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم منذ بدء الاشتباكات العسكرية في السودان إلى ٦٣٩٩ مواطن حتى الآن.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن القوات المسلحة قامت بتنفيذ ٤ طلعات جوية اليوم ليصل إجمالي الطلعات الجوية التي تم تنفيذها إلى ٢٧ طلعة جوية.

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