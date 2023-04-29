صلاة من يمارس العادة السرية.. هل مقبولة في الشرع الشريف

هل يقبل الله صلاة من يمارس العادة السرية، إذا وقع المسلم في هذا الذنب عليه أن يتوب إلى الله ويغتسل إذا خرج منه المني ويصلي ثم يدعوا الله ويجاهد نفسه ويتوب، وإذا تكرر وقوعه في الذنب عليه أن يكرر التوبة أيضا واستشعار مراقبة الله له، ونظره إليه قال تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}.



وأكد الفقهاء على أن العادة السرية محرمة شرعًا لها أضرار كبيرة على كل من يمارسها وقال قال ابن القيم: وأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم، وحفظ فروجهم، وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم، مطلع عليها، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور، ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر، جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج؛ فإن الحوادث مبدؤها من النظر، كما أن معظم النار مبدؤها من مستصغر الشرر.



ويجب على كل مسلم أو مسلمة وقع في العادة السرية أن يستغفر الله عز وجل ويتوب ويستعين بالله والدعاء والتضرع إلى الله والبعد عن كل ما يثير الشهوة وأن يشغل المسلم وقته بما ينفعه وقراءة القرآن وذكر الله عزوجل وتعلم العلوم الشرعية، وألا يقع في الفراغ فوقت الفراغ قاتل عليه أن يلجأ للصحبة الصالحة وكثرة الاستغفار، كما أن الشرع الشريف لم يبح للمسلم الاستمتاع الجنسي إلا عن طريق الوجه قال تعالى قال تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.

والمسلم الذي يستمني في ممارسته لهذه العادة لا يكفي الوضوء بل وجب عليه الغسل وإذا خرج منه المذي عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ ، وإن لم يخرج منه شيئا فعليه بالوضوء، والكلمة التي ينصح بها التوبة والاستغفار كما أن للتوبة شروطًا، هي: الإقلاع فورًا عن المعصية، والندم على فعلها، والعزم أن لا تعود إليها.

دعاء البعد عن الشهوات

دعاء البعد عن الشهوات، قد يتعرض المسلم طوال حياته للوقوع في عادات سيئة حرمها الله عز وجل ونهانا الشرع الشريف عنها ويجب عليه التوبة والرجوع إلى المولى سبحانه وتعالى وأن يبادر إلى التخلص من السيئات التي فعلها ويقول اللهمَّ اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهمَّ اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكل ذلك عندي.

ويستحب أن يقول المسلم في دعاء البعد عن الشهوات اللّهمّ طهّر قلبي، وحصّنْ فَرْجِي، رواه أحمد حديث شريف.

- اَللَّهمَّ لك أسلَمت، وبكَ آمَنت، وعليكَ تَوَكَّلْت، وإليك أنَبت، وبك خاصَمت، وإليك حاكَمت. ثم فاغفِرْ لي ما قَدَّمْت وما أَخَّرْت، وما أسرَرت وما أعلَنت، أنت اَلْمقَدِّم، وأنت اَلْمؤَخِّر، لا إلهَ إلا أنت استغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه، من قاله غفر له وإن كان فرّ من الزحف.

ودعاء البعد عن الشهوات اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الهُدَى، وَالتُّقَى، وَالعفَافَ، والغنَى. رواه مسلم

-اللهم يا قويُّ يا متين، اهدني وجنِّبني المعاصي، واغفر لي، إنَّك أرحم الراحمين.

-اللهم يا حقُّ يا قادر، يا عالم السرائر، يا محرّم الكبائر، اغفر لي كبير ذنبي الذي اقترفت، وتب عليَّ إنك الغفور الحليم.

-اللهم مُنَّ عليّ بمغفرة منك تجعلني في الفردوس الأعلى من الجنّة، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهمّ اجعلني ممن غفرتَ لهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنّك ربِّي سميع مجيب عظيم رحيم غفور.

-لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، اللهم كما باعدت بين الأرض والسموات، باعد بيننا وبين الشهوات، وارزقنا عمل الحسنات، وجنبنا فعل السيئات، إنك سميع الدعوات.

- اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي كما أن المسلم عله أن يتذكّر الموت دائماً، وأنّه لو جاء بالمسلم أثناء ارتكابه للمعصية أو الذنب فكيف سيُقابل ربّه وهو في ذلك الحال.

دعاء الابتعاد عن الفواحش

دعاء الابتعاد عن الفواحش، يعد دعاء الابتعاد عن الفواحش من الأمور التي نالت حيزًا كبيرًا من البحث عبر جوجل، ويجب على المسلم أن يكون في كنف يحرص على اللجوء إليه في كل وقت وحين، وأن يدعوا الله أن يبعده عن كل ماهو فاحش، ويسبب له الذنب ويقول "رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

"اللهمَّ لك أسلَمتُ ، وبك آمَنتُ ، وعليك توكَّلتُ ، وإليك أنَبتُ ، وبك خاصَمتُ ، وإليك حاكَمتُ ، فاغفِرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ ، وما أسرَرتُ وما أعلَنتُ ، أنت المُقَدِّمُ ، وأنت المُؤَخِّرُ ، لا إلهَ إلا أنت ، أو : لا إلهَ غيرُك"

-اللهم اغفرْ لي خطيئَتي وجَهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني، اللهمَّ ! اغفِرْ لي جَدِّي وهَزْلي، وخَطئي وعمْدي، وكلُّ ذلك عندي، اللهمَ اغفرْ لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أنت أعلمُ به مني، أنت المُقَدِّمُ وأنت المُؤخِّرُ، وأنت على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

-اللهم أن أمر أنفسنا بيدك، فسخرها لطاعتك، واعصمها عن معصيتك، وارزقها جنتك، إنك سميع الدعاء.

-اللهمَّ يا غافر الذنب وقابل التوب، يا شديد العقاب ذي الطول، اغفر لي عظيم ذنبي. وتب عليَّ توبة نصوح، إنَّك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم إنك أقرب إلينا من حبل الوريد، فعَّال لما تريد، قويٌّ شديد. نسألك أن تحفظ أنفسنا من الشهوات، وأن تجنّبنا الخطيئات، إنك أنت الواجد المجيد.

-اللهم اني استغفركَ من كلّ عملٍ أردت بهِ وجهكَ الكريم، فَخَالَطَنِي فيه غيرك. كما واستغفركَ من كلّ نِعْمَةٍ أَنْعَمتَ بها عليّ فاستعنت بها على معصيتك.

- اللهمّ اغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، اللهمّ آمين. ربي أكرمنا برضاك وأبعدنا عن معصيتك، وامنن علينا بلقياك وأنت راض غير ساخط، إنك القابض الباسط.

-يارب اجعلني إليك أواهًا منيبًا، اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهدي قلبي، وسدد لساني، برحمتك يارب العالمين، يسر لنا كل عسير، وفك عنا كل كرب يارب العالمين، يارب اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعل مصر سخاء رخاء"

-اللَّهمَّ باعد بيني وبينَ خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ اللَّهمَّ نقِّني من خطايايَ كما ينقَّى الثَّوبُ الأبيضُ منَ الدَّنسِ اللَّهمَّ اغسلني من خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ