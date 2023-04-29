أفضل استغفار مستجاب.. كلمات للتخلص من الذنوب الكبيرة

دعاء الاستغفار من الذنوب الكبيرة، حث الشرع الشريف كل مسلم على التوبة والاستغفار بشكل مستمر، وأن يقابل المسلم الذنب بالتوبة وكثرة الاستغفار، وأن يسعى العبد المسلم لذلك جيدًا، وتعد المعاصي والذنوب من الأمور التي تغضب الله عز وجل لذا نصح علماء دار الإفتاء كل مسلم أن يترك ذنبه ويندم ويلجأ إلى الله طالبا العفو والمغفرة، ودعاء الاستغفار من الذنوب الكبيرة محل البحث الكثيرين على جوجل ، لذا نقدمه في السطور التالية.



ويستحب أن يقول المسلم في دعاء الاستغفار من الذنوب الكبيرة اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ. وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت. اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

-اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء، يا ذا قولٍ وعطاءز وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، وما أنا من المشركين.

-إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت اللهمّ إنّي أستغفرك من كلّ سيّئة ارتكبتها في بياض النّهار وسواد الليل، في ملأ وخلاء وسرٍّ وعلانية وأنت ناظر إليّ.

ويستحب للمسلم أن يقول في دعاء الاستغفار من الذنوب الكبيرة اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا محيي العظام بعد الموت، أسألك أن تغفر لي ما أذنبت وما أسررت به وما أعلنت، إنك أنت البرّ الغفار.

- اللهم يا سامع الدعاء، يا ذا المنّ والعطاء، يا رب ابن آدم الخطّاء، اغفر لي خطيئتي وتجاوز عن سيئاتي، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إنك خلقت الإنسان ظلوم جهول، ضعيف عجول، وبجهلي وضعفي عصيتك، اللهم فاغفر لي وتبّ علي، إنّك أنت التوّاب.

-أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب، ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأ ظاهراً وباطناً، قولاً وفعلاً، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى.

-اللهم إنى أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.

-اللهم إني أستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فاستعنت بها على معاصيك.



أفضل استغفار مستجاب

أفضل استغفار مستجاب، يعد الاستغفار فضله عظيم على حياة المسلم خاصة وأنه ينقي النفس من الذنوب والكبائر ويطهرها من المعاصي ، ويجعل نفس المسلم مطمئنة وراحة وسكينة ويستحب لكل مسلم أن يحرص على الاستغفار في كل وقت، ويجب على كل مسلم ألا يضع في حسبانه يقينه أن هناك استغفار مستجاب يحرص عليه فقط، لكن كل ادعية الاستغفار والتوبة مستجابة بإذن الله تعالى.

-ومما يستحب قوله في أفضل استغفار مستجاب بإذن الله تعالى أستغفر الله العظيم حياء من الله، أستغفر الله العظيم رجوعاً إلى الله، أستغفر الله العظيم ندماً واسترجاعاً، أستغفر الله العظيم فراراً من غضبِ الله إلى رضى الله، أستغفر الله العظيم فراراً من سخطِ الله إلى عفوِ الله، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من الإفراط والتفريط، ومن التخبيط والتخليط، ومن مقارفة الذنوب، ومن التدنس بالعيوب.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من كل ذنب يصرف عني رحمتك أو يحل بي نقمتك أو يحرمني كرامتك أو يزيل عني نعمتك، أستغفر الله من كل ذنب يورث الأسقام والضنا ويوجب النقم والبلاء ويكون يوم القيامة حسرةً وندامة، ومن كل ذنب تبت إليك منه ونقضت فيه العهد فيما بيني وبينك جراءة مني عليك لمعرفتي بعفوك.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة.. ويورث الندامة ويحبس الرزق ويرد الدعاء .

-اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك من كل ذنب أذنبته ولكل معصية ارتكبتها.. فأغفر لي يا أرحم الراحمين

-اللهم مغفرتك من أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجي عندي من عملي

-أستغفر الله العظيم من كل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرام ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم، ومن كل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك يا رب السموات، ومن كل ذنب يوجب سواد الوجه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ومن كل ذنب يدعو إلى الكفر ويطيل الفكر ويورث الفقر ويجلب العسر ويصد عن الخير ويهتك الستر ويمنع اليسر، ومن كل ذنب يدني الآجال ويقطع الآمال ويشين الأعمال، ومن كل ذنب يدنِّس مني ما طهرته ويكشف عني ما سترت

-اللهمّ إنّي أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن دعاءٍ لا يستجاب يا ربّ العالمين. اللهمّ إنّي أعوذ بك من جهل البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء.

دعاء الاستغفار

تعد التوبة والاستغفار دليل على اكتمال الدين ودليل على رجوع المسلم إلى الله عز وجل وإلى الطريق الصحيح، وقيامه بجميع العبادات ، وكثرة الاستغفار يجلب الرزق ويفتح الأبواب المغلقة، والخير وييسر الطريق الصحيح للمسلم وينير القلب ، ودعاء الاستغفار أبسطه أن يقول المسلم استغفر الله، ففي الاستغفار كنوز من الحسنات.

-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يزيل النعم ويحل النقم ويهتك الحرم ويورث الندم ويطيل السقم ويعجل الألم

-اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يمحق الحسنات ويضاعف السيئات ويحل النقمات ويغضبك.. يارب الأرض والسموات



-اللهم يا من لا يرد سائله ولا يخيبني إذ إني أرجو منك التوبة من الذنوب، والعفو، والغفران، يا من يسمع ندائي في دجى الليل البهيم أعنّي على ذنوبي واغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وعظمتك التي لا يبلغها أي شيء أن تغفر لي ذنبي، وأن تعاملني بما أنت أهله وليس بما أنا أهله. اللهم وفقني على ترك المعاصي أبداً ما أحييتني، واختم لي بعمل صالح يا أرحم الراحمين.

-اللهمّ إنّي أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، اللهمّ إنّي أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أردّ إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدّنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قدير، اللهمّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد.

-اللهمّ إنّي أسألك بأنّي أشهد بأنك أنت الله لا إله إلّا أنت الواحد الأحد، الفرد الصّمد، الّذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، اللهمّ عاملنا بما أنت أهَلْه ولا تعاملنا بما نحن أهَلْه فأنت أهَلْ التّقوى وأهَلْ المغفرة، سبحان الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السّماء وهو السميع العليم.



-اللهم أنك رحيم توّاب، تحب من عبادك الأوّاب، اللّهم إني أتوب إليك جئتك بذنوبي، اللهم فاتب علي واكتب لي بتوبتي الثواب، وابعد عني العقاب.

- اللهم استرني فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض عليك. اللّهم اعف عن ذنوبي، واستر عيوبي، واغفر خطيئاتي، إنك أنت الرحمن الرحيم.

- اللهم إنّا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم نجّنا من خطايانا واغفر لنا وتب علينا يا غفور يا رحيم.

