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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الملاذ الآمن.. سر مفاجئ يقف وراء الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب

صدى البلد

كشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، سر الارتفاع الجنوني لأسعار الذهب.

 

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر،:"أسعار الذهب وصلت لأرقام قياسية، وذلك نتيجة موجة شرائية غير مسبوقة، حيث يبحث الناس على وضع أموالهم في ملاذ آمن بالنسبة لهم من خلال شراء الذهب، معلقا: "الناس بتتحوط".

وأضاف ميلاد،:"خامة الذهب أصبحت محدودة، ومن يمتلك كيلو ذهب هو من يتحكم في السعر، لافتا إلى أنهم يحاولون إيجاد آليات خارج الصندوق وينصحون المواطنين بالتروي في شراء الذهب.

وأشار إلى أن أنه قد يكون هناك سيولة في يد المواطن تدفعه للشراء، ولابد من التأني، ليرد الإعلامي عمرو أديب: "محدش بيتروى.. جنيه الذهب وصل لـ 22 ألف جنيه.
 

اسعار الذهب أسعار الذهب أرقام قياسية الغرفة التجارية برنامج الحكاية ام بي سي مصر

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