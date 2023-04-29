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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق.. دار الإفتاء توضح

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: “هل يجوز أداء صلاة الضحى قبل الظهر بدقائق ؟”.

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ ردا على السؤال: إن صلاة الضحى من السنن المؤكدة التي حافظ عليها النبي- صلى الله عليه وسلم-.

وقت صلاة الضحى
وأوضح محمود شلبي أن وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس بثلث ساعة، ووقت السماح لصلاة الضحى يكون حتى قبل أذان الظهر بـ 5 دقائق.

عدد ركعات صلاة الضحى
ونوه أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن عدد ركعات صلاة الضحى، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، وقيل 12 ركعة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه يجوز صلاة الضحى لو قبل صلاة الظهر بربع ساعة أو نصف ساعة، أما لو كانت قبل الظهر بـ5 دقائق فلا يجوز لأنه من الأوقات التى يكره فيها الصلاة.

كيفية صلاة الضحى

إذا أراد المسلم أن يُصلّي صلاة الضُحى، فلا بُدَّ أن يكون جاهزًا حسيًّا ومعنويًا، فيتوضّأ ثم يتوجَّه للمكان الذي سيُؤدّي فيه الصلاة، ويُصلّي الضُحى بالكيفية الآتية:

1- النيَّة؛ وذلك بأن ينوي أن يُصلي الضُحى.

2- يُكبّر تكبيرة الإحرام.

3- يَقرأُ دعاء الاستفتاح.

4- يَقرأُ سورة الفاتحة.

5-يَقرأُ آياتٍ أو سورة قصيرة بعد الفاتحة.

6-يُكَبر ويَركعُ ويَقولُ في رُكوعه: سبحان ربي العظيم.

7- يَرفعُ من الركوع حتى يستوي قائمًا، قائلًا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.

8- يُكبر ويَسجدُ ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.

9- يَرفع من السُجود ويَجلس جلسةً قصيرةً.

10-يَسجد سجدةً ثانيةً ويقول في سجوده كما قال في السجود الأول.

11- يرفع من السجود ويُصلّي باقي الركعات كما صلَّى الركعة الأولى؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الجلوس للتشهد بعد صلاة الركعتين.

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