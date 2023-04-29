عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز صيام السبت في الست من شوال منفردا؟.. انتبه لـ5 حقائق

هل يجوز صيام السبت
هل يجوز صيام السبت في الست من شوال

لا شك أن الاستفهام عن هل يجوز صيام السبت في الست من شوال منفردا؟ ينبع من فضل هذه الأيام البيض العظيم ، وفي الوقت ذاته كراهة صيام يوم السبت منفردًا في غير الفريضة، وحيث لا يمكن تفويت ثوابه بأي حال من الأحوال، كما ينبغي اجتناب كل ما فيه كراهة أو تحريم، لذا ينبغب معرفة هل يجوز صيام السبت في الست من شوال منفردا أم لا ؟.

لماذا رفض الإمام أبو حنيفة صيام الست من شوال؟.. أسرار لا يعرفها كثيرون

هل يجوز صيام الست من شوال قبل قضاء رمضان؟.. في حالة واحدة

هل يجوز للزوجة صيام الست من شوال بدون إذن زوجها؟.. في حالتين فقط

هل يجوز صيام الست من شوال على جنابة؟.. الإفتاء: احذره بهذه الحالة

هل يجوز صيام السبت في الست من شوال 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن بعض العلماء ذهبوا إلى كراهة صيام يوم السبت منفردًا في صيام التطوع، مستدلين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم)، وبعض العلماء حكم عليه بالاطراد، لذا فمن صام يوم السبت منفردا فهو جائز، ومن أراد الخروج من الخلاف فصام يوما قبله أو بعده فهو أفضل.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها عن سؤال: ( هل يجوز صيام السبت في الست من شوال منفردا؟)، أنه يجوز إفراد صوم يوم السبت إذا كان هناك سبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان.

وأوضحت أن صيام يوم السبت - في غير رمضان - على قسمين: الأول: صيام يوم السبت بنية قضاء يوم من رمضان، أو بنية التكفير عن يمين مثلًا، أو صيام نذر نذره، أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء، أو يوم عرفة، أو الأيام البيض، أو غير ذلك من مناسبات استحباب الصيام.

وتابعت: وكذلك لو وافق عادة كان يصومها، كمن يصوم يوما بعد يوم: فهذا النوع من الصيام مستحب ومندوب ولو وافق يوم السبت، وذلك باتفاق أهل العلم في المذاهب المعتمدة، والثاني: إفراد صيام يوم السبت بنية النفل والتطوع المطلق لله عز وجل، من غير مناسبة خاصة كما سبق في القسم الأول، وعلى وجه الإفراد، لا يصوم يوما قبله، ولا يومًا بعده: فصيام يوم السبت حينئذ مكروه كراهة تنزيهية في مذهبنا ومذهب جمهور أهل العلم.

حكم الست من شوال

اختلف الفقهاء في حكم صيام الست من شوال ، وذهبوا في إلى قولين، القول الأول: رأى جمهور العلماء من الشافعية، والحنابلة، والبعض من المالكيّة، والحنفيّة بأن صيام الست من شوّال مُستحَب، واستدلوا على ذلك بحديث بما رُوي عن ثوبان مولى الرسول عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: «صيامُ شهرِ رمضانَ بعشرةِ أشهرٍ، وصيامُ ستةِ أيامٍ بعدَهُ بشهرينِ، فذلكَ صيامُ السنةِ» ممّا يُؤكّد فضيلة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال.

 واستدلوا على حكم صيام الست من شوال أيضًا بقول الله تعالى: «مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشرُ أَمثالِها وَمَن جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَهُم لا يُظلَمونَ»، فالآية عامّة تدل على أنّ أجر كلّ العبادات مُضاعَفٌ إلى عشرة أمثالٍ، إلّا الصيام الذي استُثنِي بقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن الله -عزّ وجلّ-: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ له إلَّا الصَّوْمَ، فإنَّه لي وأنا أجْزِي به، ولَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن رِيحِ المِسْكِ».

و القول الثاني: وردت عن بعض فقهاء المذهب الحنفي، والمالكي كراهة صيام ستّة أيّامٍ من شهر شوّال؛ فقد ورد عن الإمام يحيى بن يحيى؛ وهو فقيهٌ في المذهب المالكيّ، عدم ورود أيّ نصٍّ عن أهل العلم والفقه والسَّلَف يشير إلى أنهّم كانوا يصومون ستّة أيّام من شوّال بعد رمضان؛ خوفًا من وقوع الناس في البِدعة؛ بظنّهم وجوب الصيام.

 

هل يجوز صيام السبت في الست من شوال هل يجوز صيام الست من شوال يوم السبت صيام السبت في الست من شوال صيام الست من شوال يوم السبت هل صيام الست من شوال يوم السبت هل صيام يوم السبت في الست من شوال هل صيام السبت في الست من شوال صيام السبت في الست من شوال منفردا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا دفعة واحدة|استمرار تراجع الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

رايحة على 50 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن لأول مرة منذ شهور

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

ترشيحاتنا

الوضع خطير.. القوات الروسية تتقدم فى ماريينكا وحريق بخزان وقود في سيفاستوبول

انطلاق امتحانات الترم الثانى 2023 في المواد غير المضافة للمجموع لطلاب المدارس

ارتفاع أسعار الذهب عالميا والسبب أمريكا.. تفاصيل

الليلة.. حلقة خاصة للإعلامي أحمد موسى من معبر أرقين

السعودية تحذر من طقس اليوم: أمطار رعدية وزخات برد

بيان عاجل من جامعة حلوان عن حريق كلية الهندسة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة لياسمين الخطيب تثير الجدل| شاهد

لسبب غريب.. حفلات زفاف ضخمة للضفادع في البنغال

لا تعطي أي تحذير وتقتل بصمت.. ما هي النوبة القلبية الصامتة ؟

5 نصائح تزيل دهون البطن بسرعة.. نظام غذائي بسيط ومتاح للتخسيس

فيديو

لوسي: التمثيل اخدني من الرقص.. واعتذرت عن الأفراح لانشغالي بالأعمال الفنية

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ