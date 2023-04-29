طبقوا العدالة.. رسالة قوية من مرتضى منصور لاتحاد الكرة قبل مواجهة الأهلي

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة قوية لاتحاد الكرة، قبل مواجهة الأهلي في بطولة السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مرفقًا خطاب نادي الزمالك بشأن رده على عقوبة نجم الأهلي كهربا قائلا: “مرتضي منصور لاتحاد الكرة :- طبقوا العدالة بين جميع الأندية قبل فوات الأوان”.

الأهلي ضد الزمالك

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، يوم ٥ مايو المقبل، ضمن منافسات بطولة نهائي السوبر المصري على استاد هزاع بن زايد.

وكانت لجنة الإنضباط قد أعلنت إيقاف محمود كهربا، لاعب الأهلي، لمدة ١٢ مباراة مع توقيع غرامة قدرها مليون جنيه قبل أن يتظلم الأهلي على العقوبة ويتم إيقاف تنفيذ العقوبة وتحويلها للجنة الاستئناف.