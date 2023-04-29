انقطاع الكهرباء بـ 5 قرى روسية بسبب قصف أوكراني.. تفاصيل

أعلن حاكم منطقة بيلجورود بجنوب غرب روسيا، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم السبت، أن 5 قرى روسية على الحدود مع أوكرانيا انقطع عنها الكهرباء نتيجة قصف أوكراني.

وحسب موقع “ذا موسكو تايمز” الروسي، شهدت المنطقة قصفًا طوال هجوم موسكو المستمر منذ أكثر من عام على أوكرانيا.

وقال جلادكوف على “تيليجرام”: "تعرضت قرية نوفايا تافولجانكا لقصف أوكراني اليوم".

وأضاف أن "خطوط الكهرباء تضررت"، مضيفا أن سكان القرية وأربعة قرى أخرى بالقرب منها "بلا كهرباء" الآن.

ولفت إلى أنه "حسب المعلومات الأولية، ليس هناك ضحايا"، مشيرًا إلى أن منزلًا جديدًا غير مأهول قد تعرض للقصف وتضررت بعض المنازل الأخرى.

وأكد جلادكوف أن السلطات تعمل على إعادة الكهرباء إلى القرى.