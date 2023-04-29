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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تزييف للتاريخ .. زاهي حواس يهاجم فيلم كليوباترا: لا يمت للواقع بصلة|فيديو

زاهي حواس
زاهي حواس

علّق زاهي حواس عالم الآثار المصري، على فيلم "كليوباترا" الذي يقوم بإظهار كليوباترا سوداء اللون، وذلك عبر منصة "نتفليكس".

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وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "فيلم كليوباترا تزييف للتاريخ ولا يمت للواقع بصلة".

وأكمل زاهي حواس: "كليوباترا لم تكن سوداء أو شقراء وهي ذات بشرة خمرية، لو نظرنا إلى كافة تماثيل كليوباترا نجد أنها بعيدة كل البُعد عن الشخصية التي تم تجسيدها في الفيلم".

ولفت زاهي حواس: "تم تنفيذ حملة قوية من جانب المصريين للهجوم على فيلم كليوباترا"، مضيفًا: "هذا الفيلم لن يتذكره أحد في المستقبل القريب".

وتابع زاهي حواس: "لن يستخدم أحد فيلم كليوباترا كمرجع للتاريخ لأنه لا يمت للواقع بصلة".
 

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