وصية ونصيحة لأصحاب الكرب .. كررها سبعة أيام وسترى الفرج

قدم الشيخ محمد أبو بكر ، الداعية الإسلامي، وصية مجربة لمن أصابه الكرب والهم والضيق.

وقال أبو بكر، في لقائه على فضائية النهار"، إنه ينبغي النوم على وضوء، وعلى فراش طاهر وثياب طاهرة، ثم يقرأ سورة الشمس سبع مرات، وقراءة سورة الليل سبع مرات.

وتابع أبو بكر: ثم يقول المسلم (اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا من أمري) ويكرر هذا سبع أيام متتالية ، وسيأتيه هاتف من ربه بتفريج همه وكربه.

وأشار إلى أن هذا من الأمور المجربة لدى الصالحين والتي نقلت إلينا وتم تجريبها وثبتت صحتها.



دعاء تفريج الهم والكرب



اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنو إماءك جئناك طالبين الرضا فارض عنا

اللهم اعتق رقابنا من النيران ونتذلل بين يديك بأمل فيه ورجاء

اللهم لاتخيب أملنا ولا تخيب رجائنا يا أكرم الأكرمين ويا ملاذ الخائفين.

اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا

اللهم صب علينا الخير صبا صبا واجعل يومنا خيرا من أمسنا واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين

اللهم املأ قلوبنا بمحبتك يا رب العالمين