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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العلاج داخل الأهلي.. مفاجأة حول عودة إمام عاشور لمصر

إمام عاشور
إمام عاشور

أبدى أمير هشام مقدم برنامج "+90"، اندهاشه من قرار إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، بالعودة للعلاج في مصر من الإصابة التي يعاني منها.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "مدرب ميتلاند الذي تعاقد مع إمام عاشور رحل عن الفريق، والمدرب الجديد طلب رحيله".

وأضاف أمير هشام: "حال رغبة نادي الزمالك عودة اللاعب مرة أخرى، سوف يجد صعوبة بالغة بسبب المبلغ المدفوع فيه، وبالتالي سيكون خارج السباق على خدماته".

وقال: "أحد المسؤولين في النادي الأهلي تواصل مع إمام عاشور بشكل شخصي واللاعب رحب بشكل كبير بالانضمام إلى القلعة الحمراء وهناك جلسة مرتقبة بين المارد الأحمر واللاعب للاتفاق".

واختتم: "الأهلي يرى أن اعتذارات اللاعب الأخيرة عن بعض المواقف كفيلة لتواجده في النادي، ولكن هناك مفاضلة بينه وبين محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر للتوقيع معه، والحسم سيكون بنهاية الموسم الجاري".

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