رئيس هيئة الموانئ: تنسيق مع الجانب السوداني لإجلاء العالقين عبر ميناء أرقين

أكد اللواء عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانيء البرية والجافة،أن ميناء أرقين البري هو أحدث ميناء تم افتتاحه في الموانيء البرية.

وأكد عمرو إسماعيل في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تنسيق مستمر بين ميناء أرقين المصري ونظيره السوداني لعبور القادمين إلى مصر ".

وأضاف عمرو إسماعيل:" ميناء أرقين يعمل على مدار الساعة لتسهيل عبور القادمين إلى مصر، وقد تم توفير مياه مقطرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة في الميناء لحين إجلائهم ".

وتابع عمرو إسماعيل :" أكثر من 15 ألف سوداني دخلوا الأراضي المصرية من خلال ميناء ارقين، وهناك جنسيات كثيرة دخلت إلى الأراضي المصرية من السودان عبر الميناء.