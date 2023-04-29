القومي لحقوق الإنسان : مصر لم تتاجر مطلقا بقضية اللاجئين

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تقدم لضيوفها كل الخدمات وتنفق المليارات في سبيل ذلك، منوهة بأن مصر بها أكثر من 9 ملايين لاجىء، حيث إن حدودنا مفتوحة مع دول الجوار.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" مصر لم تتاجر مطلقا بوجود ضيوف لديها من دول أخرى، حيث لا يوجد في مصر معسكرات إيواء للإجئين، وأي ضيف يدخل مصر يتعامل داخل مصر بحريته.

وأضاف،:" مصر لديها تحديات مثل أي دولة ولكن نعمل بمنتهى الجدية، مشيدة بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، معلقة: "إحنا لسه في سنة أولى".



وأكمل:""مصر دولة تقيلة وكبيرة ولهذا بنقول إننا عندنا تحديات، ومبنطلبش حد يساعدنا".

