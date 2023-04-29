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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ننشر جدول أعمال لجان مجلس النواب غدا الأحد

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد لجان مجلس النواب غداً الاحد  ، إجتماعات مكثفة حيث تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقب انتهاء الجلسة العام بمبنى المجمع طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن المغالاة في تقدير أجرة المأذون.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة عقب انتهاء الجلسة العامة بمبنى المجمع طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن عدم تخصيص ميزانية لتجديد شبكات المواسير الأرضية القديمة المتهالكة لمياه الشرب في دائرة طما وطهطا وجهينة بمحافظة سوهاج.


وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية عقب انتهاء الجلسة العامة بمبنى المجمع دعم وتنشيط الصادرات المصرية للخارج، وأهمية ذلك في زيادة موارد النقد الأجنبي والنهوض بالصناعة المصرية، بحضور رئيس الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، و رئيس جهاز التمثيل التجاري.


وتستعرض لجنة الشئون العربية عقب انتهاء الجلسة العامة بمبنى المجمع الشراكة المصرية العراقية الإماراتية الأردنية.


و تناقش  لجنة الشئون الأفريقية عقب انتهاء الجلسة العامة بمبني الري جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنهوض بالتعاون المصري الإفريقي، وما تم بشأن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالطلاب الأفارقة لزيادة التواصل معهم، ومتابعة خطة الوزارة نحو تفعيل وكالة الفضاء الإفريقية.


وتستمع لجنة الدفاع والأمن القومي عقب انتهاء الجلسة العامة غداً الاحد بمبنى الري الى  وزير الدولة للانتاج الحربي لرؤية وخطة الوزارة، بحضور اللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

 

وتناقش لجنة الصناعة عقب انتهاء الجلسة العامة بمبنى المجمع طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاتة أبو زيد، بشأن سوء إدارة المناطق الصناعية بمحافظة بورسعيد وضعف البنية التحتية والخدمات وعدم اكتمالها، وعدم دعم الصادرات وعدم إعطاء حوافز للمصنعين، حسبما ورد بطلب الإحاطة.
 

كما تناقش اللجنة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من الأول النائب حسام العمدة، بشأن سياسة الحكومة في وضع استراتيجية جديدة للصناعة، وضرورة الاعتماد على الصناعات التي يتوافر مقومات إنتاجها بالدولة، والثانى من النائبة منى عمر، بشأن عدم تفعيل خطط وبرامج وإستراتيجيات للنهوض بالصناعة المصرية، كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق، وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح آفاقاً جديدة للتصدير.

مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية نشأت فؤاد لجنة الشئون الاقتصادية لجنة الشئون العربية

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