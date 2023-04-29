60 دقيقة .. الأهلي يدافع والرجاء يضغط

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الرجاء والأهلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبي الرجاء لعدم إحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واسمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم إستئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأليو ديانج وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وكان الفريق قد اختتم تدريباته أمس الجمعة على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء، استعدادًا للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بفوز الفريق بهدفين دون مقابل عن طريق محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.