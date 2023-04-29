عمل سفلي وراء مقتل عروس طنطا .. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

عندما يتسلل الغضب إلى قلب الزوج ويتملك منه شيطانه، يوقد فى قلبه نيرانًا لن تنطفئ، فيفقد عقله ويسدل ستار النهاية على حياته الزوجية التي بدأت قبل 48 ساعة فقط مع زوجته "آية. ح. أ" ابنة قرية نفيا بمحافظة الغربية، والتي انتقلت مع زوجها للإقامة في تلك القرية والذي لم يتمكن من لمسها طوال يومين من الزفاف حتى ظن أنها ممسوسة من الجن.

هل عروس طنطا عليها عفريت

بدأ الزوج في البحث لدى المشايخ والمعالجين بالقرآن الكريم لحل أزمة عروسه التي دخلت في حالة اكتئاب شديدة وكلما اقترب منها عريسها كانت تصرخ مؤكدة أنها تشاهد أشباحا بالمنزل وأن أسرتها طلبت منه إحضار أحد الشيوخ لفحصها والذي أكد أنها "عليها عفريت" ومعمول لها عمل.

وتحول الفرح والزغاريد إلى دموع وصراخ تتعالى داخل جدران المنزل الريفي الذي يقطن فيه العروسين منذ ساعات فقط، ودب المنزل العويل وبكاء أرجاء المكان قبل قتل الزوج عروسته في اليوم التالي من الزفاف.

وروت والدة الفتاة "آية الشبيني" المعروفة إعلاميا بـ"عروس طنطا ضحية زوجها"، والدموع تنهمر من عينيها: "حسبنا الله ونعم الوكيل، بنتي ماتت عفيفة وشريفة، عذراء، وهي في دار الحق، بعد 48 ساعة من زواجها، منه لله اللي مثل بجثتها، وقطع أصابع إيديها، وطعنها".

وأضافت الأم، أنها ذهبت في يوم الصباحية، ولمست السعادة على وجه ابنتها، موضحة: "زوجها كان طبيعي وفرحان، ورقص معاها ليلة الفرح، ولم تبد هناك أي خلافات بينهما إطلاقا".

واستشهدت والدة الفتاة، بأقوال الجيران، إن "الزوج القاتل هرول إلى الشارع، والدماء ملطخة ملابسه مرددا: قتلتها وخلصت عليها بإيدي"، لافتة إلى أنه لولا تدخل الأهالي والجيران وسلموه إلى الجهات الأمنية؛ لكان قد هرب بفعلته.

أمن الغربية يقبض على الجاني

وطالبت جهات التحقيق، بالقصاص لابنتها التي سالت دماؤها داخل عش الزوجية، علي يد زوجها الذي فقد كل ملامح الإنسانية، وارتكب جريمة شنعاء أطاحت بحياة ابنتهم العروس عقب انتهاء عيد الفطر.

وقال أيمن الشبيني محامي المجني عليها، آيه الشبيني المعروفة إعلاميا بـ عروس طنطا، والتي لقت مصرعها على يد زوجها بعد 48 ساعة من زفافهما إن "المتهم تربص بالمجني عليها داخل غرفة النوم".

وأضاف محامي المجني عليها، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن العروس تلقت أكثر من 8 طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم وقطع في أحد صوابع اليد وجرح في الرأس وتركها المتهم غارقة في الدماء داخل غرفة النوم ثم هاتف شقيقها تليفونيا.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، من أسرة في قرية نفيا، بمصرع فتاة تدعى "آية . ح. أ" في العشرينات من عمرها، والعثور جثمانها جثة هامدة مصابة بعدة طعنات في جسدها.

وجرى تشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض الواقعة، وأسفرت التحريات التي أجراها الرائد حسام قطامش رئيس مباحث مركز طنطا، عن أن وراء ارتكاب الجريمة، زوج الضحية؛ بسبب خلافات أسرية، عقب مضي 48 ساعة على زواجهما.

العقوبة المنتظرة لعريس طنطا

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة، حيث أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، توجيهاته العاجلة، إلى رئيس نيابة مركز طنطا، بحبس الزوج المتهم بارتكاب الواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما وجهت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع سكن الزوجين، وسماع أقوال أسرتهما، وشهود العيان من جيرانهما.

من جانبه قال المحامي محمد جودة أن الفقرة الثانية من المادة (2344) من قانون العقوبات تنص على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأضاف جودة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها، وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

السحر يغير القدر في الزواج

هل السحر يغير القدر في الزواج ؟، فيما ورد بالنصوص الشرعية، أن السحر يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجب الاعتقاد بأن كل شيء بقضاء الله تعالى، ولا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريده.

ويجب الإيمان بأن الله فعال لما يريد، والنفع والضرر من عنده، وتفويض الأمر لله، والرضا بما قضى به، والسحر يهدم هذا اليقين بالله تعالى، حيث يظن الشخص أن السحرة هم من بيدهم نفعه أو ضره، وهذا خطأ كبير، فقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾.

هل السحر يغير القدر في الزواج؟، فإن كان السحر لا يغير القدر، فإن الدعاء يغير القدر، فقد ورد أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قال: "وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ".

ومعنى أنه لا يردُّ القدرَ إلَّا الدّعاءُ ؛ ليس المرادُ به القدرَ المحتوم، فالقدرُ الذي سبقَ علمُ الله بأنَّه يكونُ: لا يردّه شيءٌ، وعن هل الدعاء يغير القدر فإنما القدرُ الذي يردهُّ الدّعاءُ هو القدرُ المرتَّب الذي جعل الله لردِّه أسبابًا ومنها الدّعاء، فأبلغُ الأسباب لدفع المكروه مثلا الدّعاءُ، فهذا فيه تعظيم شأن الدّعاء وتأثيره في دفع المقدور.