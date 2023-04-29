الشناوي طبعا | فرج عامر يوجه رسالة لـ4 لاعبين بالأهلي أمام الرجاء

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة بعددٍ من لاعبي الأهلي في مباراة الفريق اليوم أمام الرجاء.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" افضل لاعبي الاهلي مروان عطية ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم والشناوي طبعا".

مرت 60 دقيقة من عمر مباراة الرجاء والأهلي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبي الرجاء لعدم إحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واسمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم إستئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.