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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشهد ختام منافسات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو لذوي الهمم ويكرم الفائزين

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء التكريم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،  ختام منافسات بطولة الجمهورية للباراتايكوندو لذوي الهمم، والتي أقيمت على مدى يومي 28 و29 ابريل الجاري بالصالة المغطاة بنادى قارون الرياضى، بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة يمثلون 20 نادي من 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد العربى، والدكتور محمد صبحى حسانين رئيس اللجنة العليا لإعداد البطل الباراليمبي، نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجماعية، والمهندس عماد سعد حمودة، والنائب يوسف الشاذلي، عضوي مجلس النواب، والأستاذ وليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور عاصم مرسى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.

بدأ حفل الختام بالسلام الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم، وشملت الفعاليات عدداً من المباريات، وعروضاً لذوي الهمم.

في كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن شكره للقائمين على تنظيم البطولة، على دعوته لمشاركة أبناءه من ذوى الهمم هذا الحدث المهم، مثمناً جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في توفير الدعم اللازم لأبناءنا من ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، وهو حق لهم جميعاً علينا.

وقال المحافظ: "إن أبناءنا من ذوي الهمم، هدايا ومنح ربانية يجب الحفاظ عليها وحسن التعامل معها"، مطالباً بضرورة الاهتمام بهذه الفئة وتوفير كافة احتياجاتها، لضمان حصولهم على الحقوق التي كفلتها لهم الدولة ودمجهم في المجتمع.

كما أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بجميع الأندية المشاركة من المحافظات المختلفة، مثمناً جهود القائمين على تنظيم البطولة.

فيما أعرب رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، نائب رئيس الاتحاد العربى، عن خالص شكره وتقديره للسيد المحافظ، وجميع الجهاز التنفيذي بالمحافظة، على تعاونهم المثمر والبنّاء في إنجاح كافة الفعاليات الرياضية على أرض المحافظة، ورعاية أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة.

وفى ختام المنافسات، قام محافظ الفيوم، ورئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، بتسليم الكؤوس للأندية الفائزة بالمراكز الأولى، حيث حقق نادي النصر الرياضي بالقاهرة المركز الأول، وحصل نادي سموحة على المركز الثانى، فيما حصل نادى التطبيقيين بالفيوم على المركز الثالث، ونادى بهتيم على المركز الثالث مكرر، كما قاما بتسليم الميداليات للاعبين الفائزين من مختلف الأندية المشاركة، كما أهدى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، درع الاتحاد لكل من، محافظ الفيوم، ونائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الشخصيات المؤثرة رياضياً في مجال لعبة التايكوندو وغيرها من الألعاب، لمجهوداتهم ودورهم البارز في دعم اللعبة بالمحافظة.

 

 

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الفيوم اخبار الفيوم بطولة الجمهورية ذوى الهمم وزير الشباب

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