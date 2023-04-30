هل السيئات الآن تذهب حسنات شهر رمضان؟.. علي جمعة يحسم الجدل

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل السيئات يُذهبن الحسنات التي اجتهدنا فيها خلال شهر رمضان؟

وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إنه لا توجد سيئة تقوى على حسنة، ولكن الحسنة هي التي تمحو السيئة وتذهبها، لقوله تعالى (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ).

وأضاف علي جمعة، أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وعلينا أن نستمر على الطاعة ولا نضعف بعد رمضان، انطلاقا من حبنا لرسول الله النبي الخاتم.

وتابع: كنا في شهر رمضان في حالة إيمانية وروحانية وشعرنا بليلة القدر أكثر من مرة في العشر الآواخر من رمضان، وعلينا أن نتذكر الصحابي الذي جاء وهو يبكي فرآه أبو بكر، فقال له: ما بك؟ فقال: حينما نكون مع رسول الله كأننا نرى العرش، فلما نخرج نشتغل بأموالنا وأسواقنا وأبنائنا، فقال له أبو بكر: وأنا كذلك، فذهبا إلى النبي فقال لهما: لو دمت على ما تكون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة.