في ذكرى وفاته.. نزار قباني أطرب عشاقه بأغاني نجوم الماضي والحاضر

تحل اليوم الأحد 30 أبريل ذكرى رحيل الشاعر نزار قباني، الذي ولد في 21 مارس بالعاصمة السورية دمشق عام 1923، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1998، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا.

نرصد في التقرير التالي أهم القصائد لـ نزار قباني، التى تغنت بها النجوم مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وفيروز وفايزة أحمد وماجدة الرومي وكاظم الساهر وعاصي الحلاني ولطيفة وآخرون منها.

أم كلثوم

غنت أم كلثوم لـ نزار قباني أغنيتين فقط الأولى "أصبح لدي بندقية" والثانية "رسالة عاجلة " وقد لحن كلتا الأغنيتين الموسيقار محمد عبد الوهاب.

عبد الحليم حافظ

غنى لـ نزار قباني قصيدتين هما "رسالة من تحت الماء" و "قارئة الفنجان".

فيروز

غنت لـ نزار قباني، قصيدتين هما "وشاية" و "لا تسألوني ما اسمه حبيبي" ولحنهما عاصي الرحباني.

نجاة الصغيرة

غنت لـ نزار قباني، 5 قصائد منها: «ماذا أقول له»، «متى ستعرف كم أهواك»، «أسألك الرحيل»،، و أشهرهم «أيظن».

فايزة أحمد

غنت لـ نزار قباني، قصيدة واحدة هي "رسالة من امرأة" من ألحان محمد سلطان.

كاظم الساهر

يعد المطرب العراقى كاظم الساهر أكثر من غنى قصائد لنزار قباني حيث لا يخلو ألبوم لكاظم الساهر من قصائد قباني ومن أشهرها.

"أحبك ، تحركي ، أحبيني ، اكرهها ، إلى تلميذة ، التحديات ، أشهد ، أحب المستحيل ، تقولين الهوى ، حبيبتي والمطر ، كبري عقلك ، كل عام وأنت حبيبتي ، قولي أحبك ، هل عندك شك ، مدرسة الحب ، زيزيني عشقاً ، صباحك سكر ، إختاري ، يدك ، يوميات رجل مهزوم."

ماجدة الرومي

من اشهر القصائد التى غنتها لنزار قبانى "كلمات، احبك جداً، طوق الياسمين، مع الجريدة".

أصالة

غنت قصيدة واحدة فقط هي قصيدة "إغضب" وقد لحنها حلمي بكر.

عاصي الحلاني

غنى قصيدة واحدة هي "القرار" وقد لحنها بنفسه.

لطيفة

غنت لنزار قباني أغنية "تلومني الدنيا" وهذه الأغنية هي من ألحان كاظم الساهر.