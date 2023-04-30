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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي ..

وحدة متنقلة لأهالي الأسمرات للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل

صدى البلد

أرسلت وزارة القوى العاملة وحدة تدريب مهني متنقلة إلي حي الأسمرات بمحافظة القاهرة ،لتدريب الشباب من الجنسين بالمجان على مهن يحتاجها سوق العمل ومنها مهن التفصيل والخياطة والكهرباء والسباكة .

وقال وزير القوى العاملة حسن شحاتة :إن هذه الوحدة من ضمن 11 وحدة جاهزة للانطلاق قريبا، من مقر الوزارة إلي المحافظات لتعمل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".


واضاف أن ارسال وحدة التدريب  إلى حي الاسمرات ،يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتدريب أهالي هذا الحي على مهن تؤهلهم لسوق العمل ،وتساعدهم على إقامة مشروعات صغيرة.

وأشار إلى أن هذه الوحدة تستقر الأن داخل القرية الرياضية بالاسمرات ، وتستعد مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة لبدء دورات تدريبية مجانية للشباب وفتيات الحي فيها ، على مهن: التفصيل والخياطة، والسباكة، والكهرباء ،وذلك في بداية الأسبوع  المقبل، في اطار خطة التدريب المهني للعام 2022-2023 ،التي تنفذها الوزارة من خلال 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل ،منتشرة في جميع محافظات مصر .

 

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