وصول تحديث أندرويد 14 على هذا الهاتف

من المقرر عقد مؤتمر Google I / O في 10 مايو ومن المتوقع أن يتحدث عملاق التكنولوجيا أكثر عن نظام التشغيل Android 14 القادم وأيضًا إطلاق البرنامج التجريبي.

قبل الإطلاق ، يبدو أن جوجل ترسل دعوات الوصول المبكر إلى صانعي الهواتف الذكية لتسريع عملية التبني ودمج الميزات الجديدة بسلاسة.

وفي بيان صحفي ، أعلنت شركة Nothing أن هاتف Nothing Phone (1) سيتلقى قريبًا تحديث Android 14 Beta 1 وبدء العملية.

وتعتبر هذه لحظة مهمة للشركة الجديدة لأنها تحاول أن تصنع اسمًا لنفسها. على الرغم من كونه هاتفًا ذكيًا من الفئة المتوسطة مزودًا بمعالج Snapdragon 778G + SoC، فإن الهاتف Nothing Phone (1) سيحصل على وصول مبكر إلى أحدث إصدارات Google.

أيضًا ، سيكون التحديث الرئيسي الثاني للهاتف حيث تم إطلاقه مع Android 12 العام الماضي.

جدير بالذكربشكل عام، لا يأتي أندرويد 14 ليكون التحديث الجذري الذي يعيد تصميم واجهة أندرويد 13 التي كانت بدورها مطابقة لتحديث أندرويد 12، وهذا لا يعني أن جوجل عاجزة عن الابتكار؛ ولكنها تسعى بشكل أكبر إلى نضوج واجهة أندرويد وذلك عن طريق تثبيت أسس التصميم وتحسينها. وهو نفس ما تقوم به آبل في أنظمة iOS.

وبناءًا عليه، يأتي أندرويد 14 ليقدم عدداً من التغييرات والخصائص الجديدة، ليكون نسخة محسنة من الإصدار السابق، ومع طرح الإصدار الأول من نسخة المطورين، لن تلاحظ أي فرق تقريباً.