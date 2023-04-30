بـ نكت وإشارة لميكي ماوس.. كيف سخر بايدن من الصحفيين ومنتقدي سنه؟

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، كلمة في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، تضمنت عددًا من النكات والسخرية من المذيع الشهير تاكر كالرسون، وشبكة "فوكس نيوز" والملياردير الأمريكي إيلون ماسك ورون ديسانتس.

كما وجه انتقادًا لاذعًا لصحيفة "نيويورك تايمز" بشكل واضح نظرا لتركيزها على عمره بعد إعلان ترشحه للبيت الأبيض، على الرغم من ظهوره بشكل جاد مكرمًا الصحافة والصحفيين.

ووفقًا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فعل بايدن الأمر نفسه في العام الماضي، حيث سخر من عمره وجميع مراسلي “فوكس نيوز” الذين حضروا الحفل على الرغم من عداء شبكتهم الواضح لرئاسته، لكن هذا العام وجه الرئيس الأمريكي سخرية من عمره وخصومه ووسائل الإعلام.

وقال بايدن البالغ من العمر 80 عامًا، بشأن مقدم البرامج السابق في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون: "العمل لم ينته بعد بالنسبة لي لكنه انتهى بالنسبة لتاكر كالرسون.. ما الذي تطلق صيحات الاستهجان بشأنه، كما تعتقد أن هذا غير معقول؟ أعطني استراحة".

سن بايدن

وبشأن عمره، ذكر الرئيس الأمريكي الذي أعلن ترشحه في انتخابات 2024: "تقولون إنني عجوز. أقول إنني حكيم.. تقولون إنني عجوز لا فائدة لي سيقول دون ليمون إنه رجل في أوج عطائه".

وأضاف جو بايدن أن رجل الأعمال روبرت مردوخ البالغ من العمر 92 عامًا جعله يبدو مثل المغني هاري ستايلز، وقال مازحا إنه كان صديقًا لأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة جيمس ماديسون.

وتابع: "تعتقدون أنني لا أحب قطب الإعلام روبرت مردوخ. هذا ببساطة ليس صحيحًا. كيف يمكنني أن أكره الرجل الذي يجعلني أبدو مثل المغني هاري ستايلز".

كما سخر بايدن من الملياردير إيلون ماسك، والذي دعا إلى ضرورة سحب تمويل شبكة "إن بي أر"، قائلًا: "أفضل طريقة لجعل NPR تختفي هي أن يشتريه إيلون ماسك".

وعن حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، قال الرئيس الأمريكي: "لدي الكثير من نكات رون ديسانتيس الجاهزة، لكن ميكي ماوس هزمني بشدة ووصل إليهم أولاً".

كما لفت بايدن إلى أن "الحقيقة مدفونة بالأكاذيب"، في إشارة واضحة إلى نظريات المؤامرة الكاذبة بأن فوزه في انتخابات عام 2020 كان نتيجة لعملية تزوير واسعة النطاق.

كما قال بايدن مازحًا، وهو يركز على ما وصفه بـ"الصحافة المتطرفة"، أنه إذا وصف شبكة “فوكس نيوز” بأنها "صادقة ونزيهة، فيمكن مقاضاتي بتهمة التشهير".