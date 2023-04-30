تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لسكان هذه المنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع أتربة مثارة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وناشدت الأرصاد السعودية سكان محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، الحرث ، والداير ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وفيفا ، وهروب ، ومركز الفطيحة ، والمناطق المفتوحة و الطرق السريعة، بتوخي الحذر.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد .

