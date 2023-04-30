أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أن ميليشيا الدعم السريع فقدت السيطرة والتوازن في العديد من القطاعات.

وقالت إن ميليشيا الدعم السريع بقيادة حميدتي تواصل عمليات النهب في مختلف أحياء الخرطوم، فيما تنفذ عمليات نهب بشكل موسع تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى أنهم يواصلون تحريك أرتال من الغرب للعاصمة، فيما قاموا بتحويل مستشفى شرق النيل لثكنة عسكرية.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن الجيش السوداني وسّع مناطق سيطرته بمختلف الولايات، بالإضافة إلى أن الجيش السوداني أعلن أن إجلاء الرعايا بقاعدة وادي سيدنا لا يواجه تهديدات.

وأضافت القناة أن المتمردين يواصلون القصف العشوائي ونهب الممتلكات، وتهيئة الظروف لنزول الشرطة تدريجيا للشوارع.