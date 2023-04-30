لدواع أمنية .. رفض طلب حصول شاب فلسطينى على الجنسية المصرية

نشرت الجريدة الرسمية قوار وزير الداخلية رقم 610 لسنة 2023.

وجاء نص القرار أنه بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة ٢٠١٨ الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقـررة لـوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مادة 1 - يرفض طلب الفلسطيني حسین محمد حسین سـرحان مواليـد فـلـسطين 8/11/2000 اكتساب الجنسية المصرية تبعا لوالدته بـالتطبيق لـنص المـادة الثالثـة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكـام قـانون الجنسية رقـم ٢٦ لسنة 1975 لدواع أمنية.