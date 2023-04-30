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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض خطة إنشاء درجات علمية مزدوجة مع جامعات عالمية

صدى البلد

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، خلال إنعقاد مجلس الجامعة، الأذرع الأساسية لمحاور الخطة الإستراتيجية لجامعة الإسكندرية  لتحقيق رؤية جامعة الإسكندرية، والتى تأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030، لتصبح جامعة رائدة ذات تنافسية عالمية تسهم في التنمية المجتمعية المُستدامة، وتهيئة بيئة ذكية محفزة على الإبتكار والإبداع.

 

حيث أوضح أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى أن تصبح مركزًا للتعليم العالي العابر للحدود من خلال شراكات لفروع جامعات أجنبية والتوسع في إنشاء البرامج والدرجات العلمية المزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة، وكذا إنشاء شراكات دولية لدعم التكنولوجي بارك داخل جامعة الإسكندرية، كما أعلن عن توقيع الدرجة المشتركة (joint degree) في طب الأسنان بين جامعة الإسكندرية وجامعة مانشستر البريطانية خلال هذا الشهر وبدء الدراسة في هذا البرنامج أكتوبر القادم ،وأكد أن الجامعة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تقديم خدمات تعليمية عالية ذات تنافسية عالمية في مختلف التخصصات لجذب الطلاب من مختلف دول العالم وجعل جامعة الإسكندرية مركزًا إقليميًا ودوليًا في تقديم الخدمات في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتدريب، وأكد رئيس الجامعة أن هذا التوجه احد أهدافه الرئيسية هو تحسين جودة التعليم في البرامج المجانية وتزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والعالمي بمستوي جودة وتنافسية عالمي دونما تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

 

وكرم المجلس عمداء كليات الطب، والهندسة، والصيدلة، والعلوم، ومعهد البحوث الطبية، والمعهد العالي للصحة العامة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث، لجهود أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات فى رفع ترتيب الجامعة في تصنيف QS البريطانى للجامعات، كما أكد المجلس أن يقوم السادة العمداء في مجالس الكليات بتكريم رؤساء الأقسام العلمية المتميزه في التصنيف العالمي وتسليم الشهادات الخاصة بأقسامهم.

 

ووافق المجلس على اعتماد برنامجين بكلية الصيدلة وهما دبلوم ضمان الجودة والتميز في الرعاية الصحية، وماجستير ضمان الجودة والتميز في الرعاية الصحية بنظام الساعات المعتمدة.

 

ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير طب الأسنان التجديدي بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان.

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ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية للبنات) ونظيرتها بجامعة مؤتة بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية التمريض) وكلية العلوم الصحية بجامعة فورت هير بجنوب أفريقيا، وإتفاقية  التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة shandong Normal University, Jinan,China، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الفنون الجميلة) و جامعة إربد الأهلية بالأردن، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة إيرلانجا بأندونيسا.

 

ووافق المجلس على ترقية ٢٢ عضو هيئة تدريس ١٣ إلى وظيفة أستاذ، و ٩ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٥ مدرسا، ومنح ٤٦ درجة دكتوراه و ٨٤ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

التعليم العالي الاسكندرية البحث العلمي جامعة الإسكندرية الدراسات العليا الجامعات

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