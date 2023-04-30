نيللي كريم تتألق في أجواء صيفية من عطلتها بالغردقة| شاهد

تألقت الفنانة نيللي كريم، في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت الأنظار بجمالها من عطلتها الصيفية بالغردقة، ولاقت تفاعلاً كبيراً من جمهورها.

بدأ صناع الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ 3 في الترويج للمسلسل عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وإنستجرام.

ومن المفترض أن يبدأ عرض الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ خلال أيام قليلة من الآن ضمن مسلسلات الموسم الدرامي الجديد الذي يبدأ مع بداية شهر مايو المقبل.

وتقوم ببطولة الموسم الجديد من مسلسل ليه لأ الفنانة نيللى كريم وصلاح عبدالله وعايدة رياض والفنان الشاب معتز هشام والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج نادين خان.