السودان.. اتهامات لـ الدعم السريع بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية

اتهمت وزارة الخارجية السودانية ميليشيا الدعم السريع، بالاعتداء على مقر السفارة الإندونيسية بالخرطوم وسرقة سيارة دبلوماسية تابعة لها.

وحسب ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، أدانت الخارجية السودانية في بيان، اعتداءات قوات الدعم السريع على مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة سلوك الميليشيا المتمردة.

وكان الجيش السوداني أعلن، اليوم الأحد، رصد أرتال لميليشيا قوات الدعم السريع تتحرك من الغرب إلى الخرطوم.

وقال الجيش السوداني في بيان صادر اليوم، الأحد، إن عمليات إجلاء رعايا الدول ستتواصل من قاعدة وادي سيدنا التي لا تواجهها أي مهددات حاليًا ولا يتوقع أن تتأثر بأي مهددات.

وأوضح أنه يستمر رصد تحركات أرتال المليشيا المتمردة المتحركة من الغرب إلى العاصمة، ما يؤكد استمرارها في انتهاك الهدنة المعلنة، حيث تم تدمير هذه الأرتال فجر اليوم في مناطق جنوب الزريبة والمويلح، كما تم تدمير رتل في منطقة فتاشة كان بصدد إسناد قوة المتمردين المتحركة بشارع الصادرات.

وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في رصد تحركات المتمردين في كل شبر بالبلاد وستتصدى لها بقوة وتحبطها.

ولفت إلى أن المتمردين حولوا مستشفى شرق النيل إلى ثكنة عسكرية مدججة بالسلاح ومركز قيادة للعمليات، وذلك من أجل الاستمرار في العمل العدائي بعد إخلائه من المرضى بما فيهم الحالات الحرجة بالعناية المكثفة.

وأكد الجيش السوداني أن القصف العشوائي لا يزال متواصلًا، ونهب الممتلكات العامة والخاصة بما فيها البنوك والمحلات التجارية ومنازل المواطنين مستمرًا.