إقالة مسئول الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية قبل هجوم أوكرانيا المضاد

أقال الجيش الروسي، اليوم الأحد، الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، المسئول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الروسية، قبل هجوم مضاد متوقع من أوكرانيا.

جاء هذا الإعلان بعد أيام من الشائعات حول إقالة الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، الذي يقع تحت العقوبات البريطانية لدوره في حصار مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي استولت عليها القوات الروسية قبل عام.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “نيويورك تايمز“ الأمريكية، إنه من غير المرجح أن ينجح هجوم أوكرانيا المضاد ضد الجيش الروسي.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن "المهمات القتالية مخيفة لتحقيق النجاح، ستحتاج أوكرانيا للتغلب على الحدود الروسية المحصنة جيدًا لمدة عشرة أشهر.

واستشهدت “نيويورك تايمز “، بتصريحات المسؤولين الأمريكيين، أن التغييرات المهمة في ساحة المعركة نتيجة للهجوم الأوكراني المضاد غير مرجح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القوات المسلحة الأوكرانية تقلل من مخزونها من الأسلحة، حسبما ذكرت الصحيفة الأمريكية.