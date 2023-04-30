سيراميكا كليوباترا يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بثنائية في شباك البنك الأهلي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا إلي دور نصف النهائي بكأس الرابطة بعد الفوز على البنك الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل .

تفاصيل المباراة

أحرز إسلام جابر هدف تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 24 من خلال تمريرة من موسى دياوارا إلى إسلام جابر الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب البنك الأهلي سعيدو سيمبوري بعد لمسة يد خارج منطقة الجزاء.

ونجح محمد إبراهيم في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 45 بعد عرضية رائعة من محمد عنتر من يسار منطقة الجزاء لصالح سيراميكا على رأس محمد إبراهيم الذي سدد الكرة داخل الشباك.

ولم تمر سوى دقائق حيث نجح صلاح محسن في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 45-2 من خلال تصويبة من ميدو جابر من يمين منطقة الجزاء لصالح سيراميكا لترتد إلى محمد عنتر الذي سدد خلفية مزدوجة أبعدها محمود سيد من على خط المرمى لترتد مرة أخرى إلى صلاح محسن الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وأحرز كريم بامبو هجف تعادل البنك الأهلي في الدقيقة 70 من خلال تصويبة من موسى دياوارا تابعها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الستة ياردة لتسكن الشباك.

ولجأ الفريقين إلي ركلات الترجيح لحسم بطافة التأهل لينجح سيراميكا كليوباترا في التأهل إلي نصف النهائي ببطولة كأس الرابطة ومواجهة الاتحاد السكندري

تشكيل الفريقين

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ عاصم صلاح

خط الوسط.. أحمد سعيد _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسي دياوارا _ أحمد ياسر

خط الهجوم.. باسم مرسي

بينما خاض سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد شكري- مروان صحراوي- رجب نبيل - محمد عادل.

خط الوسط: محمد كناريا- محمد إبراهيم- محمود نبيل - محمد عنتر - ميدو جابر

خط الهجوم: صلاح محسن