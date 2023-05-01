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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد للتقديم للحصول على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية.. اليوم

صدى البلد

 
 

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية، وذلك اعتبارًا من فبراير 2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ، والزراعة ، والأمن الغذائى ، والتعدين ، والطاقة ، والسياسة الخارجية والأمن الدولى وتشمل تلك المنح تذاكر السفر والعودة والمصروفات الدراسية بالكامل ومصـروفات برنامج تعريفى وبدل استقرار يصـرف مرة واحدة للمساهمة فى مصاريف الإقامة والإعاشة والتأمين
الصحى خلال فترة الدراسة وصرف بدل لتكلفة الدراسة الميدانية اذا كانت ضمن متطلبات الدراسة .
 

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وأوضحت أن أخر موعد للتقديم : 1 مايو 2023 بينما شروط المنح:

1- أن يكون حاصلاً على درجة جامعية .

2- إجادة اللغة الإنجليزية بأن يكون حاصلاً على 6.5 درجة على الأقل فى امتحان IELTS وألا تقل درجاته فى
كل من عناصر ذلك الامتحان عن 6 درجات أو مجموع 575 على الأقل فى امتحان TOEFL الورقى وعلى 90
درجة على الأقل فى امتحان TOEFL على الإنترنت أو على 61 درجة على الأقل فى امتحان PTE الأكاديمى ، كما يشترط أن تكون نتيجة امتحان اللغة صالحة حتى 1 يناير2023 ويعنى المتقدمون من تلك الامتحانات بالنسبة
لمن كانت دراستهم الجامعية باللغة الإنجليزية، أو بالنسبة لمن درسوا بأستراليا خلال العامين الآخرين ، أو
بالنسبة لمن درسوا لما يزيد عن 5 أعوام بأستراليا أو نيوزيلندا أو كندا أو الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة
أو جمهورية ايرلندا أو جنوب أفريقيا .

3- أن يقوم المتقدم بالرد على جميع الأسئلة التى تنطبق عليه فى نموذج التقديم.
ولمزيد من التفاصيل عن تلك المنح من مواقع الخارجية الاسترالية مباشرة يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني 
 

وزارة التعليم وزير التعليم وزير التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

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