10 ملايين جنيه.. تأجيل دعوي تعويض أسرة نيرة أشرف الى 28 مايو

أصدرت محكمة بلقاس الجزئية بمحافظة الدقهلية، قرارها بتأجيل القضية رقم 18 لسنة 2023، التي يطالب فيها محامي نيرة أشرف بتعويض مالي لأسرتها قدره 10 ملايين جنيه، لجلسة 28 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية.



وقال خالد عبد الرحمن محامى نيرة أنه بعد رفض الطعن على الحكم، تم رفع دعوى قضائية في محكمة بلقاس بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه مع إلزامه المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك لاستمرار والدة محمد عادل بالتهكم والتجاوز على نيرة وأسرتها.



وأضاف أنه في حالة حكم المحكمة بالمبلغ وعدم قدرة والدة محمد عادل بالدفع سيتم تطبيق عليها الحبس فورا لعدم التنفيذ.



وأضاف المحامى أن المتهم غير مطالب بالسداد لأنه في حكم الميت بعد تأييد حكم الإعدام عليه من قبل محكمة النقض.