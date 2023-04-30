غير مسبوقة.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الأزمة السودانية

قالت الأمم المتحدة اليوم، إنها قلقة من التأثير الفوري وطويل الأمد للأزمة السودانية. وحثت طرفي الصراع في السودان على حماية المدنيين والبنية التحتية.

وأكدت الأمم المتحدة، أنه يجب على طرفي الصراع في السودان السماح بممر آمن للفارين من مناطق القتال وتسهيل عمليات الإغاثة. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

ووصفت الأمم المتحدة ما يجري في السودان بأنه غير مسبوق من حيث المدى والسرعة.

وتابعت، قلقون من تأثيرات طويلة الأمد بسبب التصعيد في السودان.

وقد وأعلن الجيش السوداني اليوم تمديد الهدنة 72 ساعة بناء على مساعي الوساطة الأميركية السعودية.

وقال الجيش السوداني، نأمل أن يلتزم الدعم السريع بمتطلبات الهدنة وجاهزون للتعامل مع أي خروقات. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.