بدأ في دول العالم ووصل مصر| هذه حكاية تريند الكمثرى

الكمثرى تلك الفاكهة المعروفة، جرى استخدامها كملصق أصبح يتداوله العديد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.



ترند عالمي

وانتشر خلال الأيام الأخيرة في العديد من دول العالم، ترند يتعلق بالكمثرى، وهو عبارة عن قيام الشخص العازب غير المتزوج بوضح ملصق لثمرة الكمثرى بجانب سيرتهم الذاتية، للدلالة على أنهم غير متزوجين.

طريقة جديدة للتعريف بحالة الشخص

ووفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن تلك الرموز التعبيرية طريقة جديدة للأفراد غير المرتبطين للإشارة بهدوء إلى حالة علاقتهم، مشيرة إلى أن تلك التجربة الاجتماعية انطلقت الشهر الماضي في الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وأستراليا والمملكة المتحدة، ويتطلب من خلالها من العزاب وضع رمز تعبيري ثمرة الكمثرى في الحالة الشخصية، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وانستجرام.

ترند الكمثرى ينتشر في مصر

وشارك عدد كبير من رواد السوشيال ميديا والفنانين، في ترند الكمثرى سواء من مصر أو عالميا وانتقده آخرون، إذ كتب حساب باسم كريم هشام قائلًا: «فيه تريند دلوقتي في العالم، ان عشان الناس تبقي عارفه إنك سينجل ومش مرتبط بتحط إيموجي كمثرى في بروفايلك ،، و كدا اي حد هيشوف البروفايل هيفهم انك مش مرتبط و كدا، و دا بيساعد الناس الي مفهوم عنهم بالغلط انهم مرتبطين و مش متاحين للارتباط.. إن الناس تعرف انهم Single & Ready to Mingle.. مش فاهم بصراحه ايه الهبل دا كل يوم يطلعوا بحاجه .. قال كمثرى قال».

