عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ..
دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

الكثير منا قد يحتاج أرقام الطوارئ، في حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

وتضم قائمة أرقام الطوارئ، شرطة النجدة للاستعانة بها في الأزمات، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة إليها في المنزل أو في الخارج.

 

وخصصت وزارة الداخلية، قائمة لـ أرقام الطوارئ لمعظم خدمات قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، وأتاحت طلبها على مدار 24 ساعة يوميا.

اقرأ أيضا:

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة الدقهلية

أحمد موسى يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والحرس ويوجه رسالة إلى وزير الداخلية

وتقدم إدارات الداخلية «أرقام الطوارئ» تشمل طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، و خصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

 أرقام الطوارئ

- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122

- رقم الإسعاف 123

أرقام المرور

 128 ---- شرطة المرور

-رقم  خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444

- رقم   الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166

- رقم   مرور أكتوبر 38355532

أرقام الحماية المدنية

- وضمن أرقام الطوارئ رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180

-رقم   الحماية المدنية بالقاهرة 23919364

- رقم  الحماية المدنية بالجيزة 37610258

شرطة السياحة

126 ---- شرطة السياحة

خدمات الطوارئ

121 ---- طوارئ الكهرباء

129 ---- طوارئ الغاز

140 ----- دليل التليفون

الطوارئ أرقام الطوارئ شرطة النجدة رقم شرطة النجدة ارقام الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

ميدو يعلن موقف بيراميدز من المشاركة في السوبر المصري حال انسحاب الزمالك

قرار عاجل من مرتضى منصور حول موقف الزمالك من مباراة السوبر أمام الأهلي

بحب البلد وراضية بعيشتي| حكاية المغردة مدام إيمان التي تصدرت تريند تويتر بوفاتها

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

اجتماع عاجل للجنة الاستئناف باتحاد الكرة لمناقشة ملف تظلم كهربا ومرتضى منصور

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة اختفاء فتاة الدقهلية

أحمد موسى يطالب بتأجيل مباراة الأهلي والحرس ويوجه رسالة إلى وزير الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة تكبيل الأهالى لصا في عامود إنارة بطنطا

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

ترشيحاتنا

نزل 600 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

بعد مكالمة بلينكن وعلييف.. بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن ممر لاتشين بأذربيجان

إنجاب أول طفلين بـ وحدة تحكم بلاي ستيشن 5.. ما القصة؟

تحصين نبوي يؤمنك من المصائب الفجائية.. ردده في الصباح والمساء

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعد عنها فورا| احذر تناول هذه الأطعمة بعد البطيخ

طريقة عمل السينابون في البيت.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة.. ياسمين الخطيب تثير ضجة في إيطاليا|شاهد

في عيد ميلادها.. صور صادمة تكشف عن مراحل تطور إطلالات منة عرفة

فيديو

لحصد المشاهدات.. صانعة محتوى تصور أولادها في وضع مخلٍ

شراكة استراتيجية وضخ استثمارات.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء اليابان

تبيع ولا تشتري.. إلى أين يتجه سوق الذهب بعد تذبذب الأسعار؟

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ