أمين عام الأمم المتحدة يأمر بإرسال أحد قيادات المنظمة إلى السودان.. تفاصيل

أمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بإرسال نائبه مارتن جريفيث إلى السودان، في ضوء تدهور الوضع في البلاد بسبب الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان : "في ضوء الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان، يرسل الأمين العام أنطونيو جوتيريس رئيس الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى المنطقة على الفور".‏

وأضاف البيان‏، أن حجم وسرعة ما يتكشف لم يسبق له مثيل في السودان" ، لافتا إلى أننا قلقون للغاية من التأثير الفوري والطويل الأجل على جميع الناس في السودان والمنطقة.‏

ومن جانبه، دعي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأطراف المتصارعة في السودان إلى حماية المدنيين واحترام العاملين في المجال الإنساني.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة في تصريحات له، إن حجم وسرعة ما يجري في السودان غير مسبوق، مشيرا إلى الصراع الدائر بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع.